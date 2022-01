Video de la brutal agresión a un árbitro en pleno campo de juego

Una persona ingresó al finalizar el partido y golpeó brutalmente al juez del encuentro en la Copa de Entre Ríos.

El fútbol argentino volvió a vivir un lamentable hecho de violencia hacia un árbitro. Esta vez ocurrió en la ciudad de Concepción del Uruguay en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Copa de Entre Ríos, se enfrentaban el local, Almagro, con Unión Jardín.

El árbitro Gabriel Quindt fue agredido cuando tomó la decisión de suspender el partido a poco del final, ya que no estaban dadas las condiciones de seguridad. El partido había transcurrido con total normalidad, pese a la derrota del equipo local por 1 a 0, hasta que a los 20 minutos del segundo tiempo de la tribuna empezaron a arrojar botellas y hielos hacia el campo de juego. Entonces el árbitro habló con el jefe del operativo, quien le dio las garantías para continuar el encuentro.

Pero a los 90 minutos de juego, luego de que el árbitro expulsara a un jugador local que había sido reemplazado y estaba en el banco de suplentes, todo se desmadró. Los hinchas rompieron el alambrado y el mismo jefe del operativo le dijo al juez que no se podía seguir jugando el partido. A continuación Gabriel notificó a los capitanes de la situación e hizo sonar el pitazo final.

"Al suceder esto me increpa un ayudante de campo del club local, insultándome y tirándome golpe de puños que pude esquivar. En el mismo momento recibí un golpe de puño de una persona que estaba de alcanza pelota y camillero", expresó el árbitro en diálogo con Entre Deportes. "Sentí como si me hubiesen dado un fierrazo. Quedé sin visón durante unos segundos, sin entender nada, muy mareado", manifestó.

En el video de Fútbol Para Todos Concordia se ve claramente como una persona viene de lejos y lo golpea salvajemente sin mediar ninguna palabra.

Pero la agresión hacia el juez solo fue el primer paso de una escalada violenta que incluyó a la hinchada local entrando al terreno de juego a querer agredir a los visitantes y algunos jugadores locales enfrentando a la policía. "Después de un rato de estar ahí, me trasladaron a la comisaria primera, donde el jefe me tomó la denuncia y me revisó la médica de la jefatura" contó Quindt, quien adelantó que va a realizar una denuncia en "el ámbito civil por daños y perjuicio hacia la persona que me agredió".

En la entrevista con Entre Deportes el árbitro agredido manifestó que nunca le había sucedido vivir una situación así. "Lo primero que pensé después de la agresión fue en mi vieja viéndome lastimado. Es una situación complicada, recién ahora me está cayendo la ficha que podría haber sido peor", expresó con total indignación. "A uno no lo preparan para esta situación. En el curso , nos hablaban de reglamento, no de escapar de los violentos", completó.

Al final contó que no recibió ningún tipo de disculpas de ninguna persona de Concepción del Uruguay. Pese a lo que le sucedió marcó que "voy a seguir en el arbitraje. Espero una sanción ejemplificadora para los violentos que generaron todo esto. El fútbol es demasiado lindo para que lo empañe este tipo de gente".