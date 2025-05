Una final inesperada, el resultado de la olla a presión del fútbol argentino

El torneo del fútbol argentino dejó una final inesperada. Salvo algunos hinchas entusiastas de Huracán o de Platense, son muy pocos los seguidores del fútbol argentino que, en el arranque del torneo, podrían haber sugerido que tanto el Calamar como el Globo iban a llegar a la final en Santiago del Estero. Este Torneo Argentino de dos zonas y treinta equipos deja, entre otras cosas, varias polémicas entre los futboleros pero también una sensación de imprevisibilidad.

El formato de dos zonas, de interzonales de difusa paridad o, incluso, de la imposibilidad de jugar con todos los equipos es una de las cosas más polémicas que tiene el sistema planteado por la Asociación del Fútbol Argentino. La imprevisibilidad, la presión y las demandas repercuten de diferentes maneras dentro del fútbol argentino. Uno de los detalles más llamativos de estos últimos play off es, sin duda, que en los Cuartos de Final y en las semifinales no hubo ningún equipo local que pudiera hacerse fuerte de local. Los equipos "grandes" no lograron hacer valer la presión de la localía y, por otro lado, la impaciencia llevó a que, en diferentes momentos, se escuchar desde las tribunas grito o murmullos.

El "Movete, xxx, movete" fue una canción que bajó desde las hinchadas de varios clubes. Se escuchó en River e Independiente frente a Huracán y Platense, pero también sonó -en octavos de final- en el encuentro entre Boca y Lanús, también contra el Rojo. Una olla a presión. San Lorenzo, por su parte, envuelto en un problema institucional de grandes magnitudes también reprobó, en un momento del encuentro, a sus futbolistas. Más allá de lo que se gritó en los estadios, las estadísticas revelan que los equipos visitantes vencieron a todos los locales en los cuartos de final. Incluso, Huracán echó por tierra al invicto de Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

La olla a presión en la que se transformó el fútbol argentino tiene otra característica que también se puede ver en una estadística. La cantidad de entrenadores que quedaron por el camino a lo largo del torneo. En su fase previa, en el Torneo Apertura se jugaron 16 fechas. A lo largo de todo el torneo hubo 17 entrenadores que fueron despedidos o reemplazados en su puesto. Entre ellos están Marcelo Méndez, Facundo Sava, Walter Erviti, Ernesto Pedernera, Mariano Soso, Cristian Fabbiani, Sebastián Domínguez, Andrés Yllana, Raúl Antuña, Alexander Medina, Cristian González, Pedro Troglio, Ariel Broggi, Fernando Gago, Pablo De Muner y Diego Flores. A ellos, hay que sumarlo al "Cholo" Guiñazú que, entre otras cosas, fue técnico interino de Talleres.

En este punto, una de las situaciones que aparece como cortafuego a la olla de presión tiene que ver con Huracán y el proceso que lleva adelante. En 2024, el Globo peleó hasta la última fecha por salir campeón. Llegó al último partido frente a Vélez con posibilidades de campeonar, pero no lo alcanzó. En aquel momento, Frank Dario Kudelka recibió críticas y algunos insultos por parte de sus hinchas, pero los hechos mostraban que el equipo estaba a la altura y que el trabajo era serio. Un par de meses después, el apoyo por el proyecto que lleva adelante el DT se convirtió en una nueva oportunidad para el Globo. Soportar la presión y los reclamos de resultados sin observar el contexto también es un logro en si mismo.