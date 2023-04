Una exfigura de San Lorenzo destrozó a Marcelo Tinelli: "Se hacía el boludo"

Una exfigura de San Lorenzo de Almagro apuntó contra Marcelo Tinelli y lo destrozó por su gestión en el club y el manejo con su contrato.

Una exfigura de San Lorenzo de Almagro destrozó a Marcelo Tinelli por su gestión en el "Ciclón". El futbolista que vistió los colores del club desde 2009 hasta 2013 se refirió a lo que sucedió con su contrato mientras pertenecía a la institución y no tuvo piedad con el "Cabezón", quien en el momento de su salida se desempeñaba como vicepresidente. Se trata de Pablo Migliore, quien no se guardó nada contra el exconductor de El Trece.

El arquero que recientemente se despidió del mundo del fútbol dijo presente en el ciclo El Loco y el Cuerdo junto a Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler y habló de su paso por el elenco de Boedo. Luego ser figura en la Promoción ante Instituto de Córdoba en 2012, el "Loco" estuvo preso meses más tarde en el penal de Ezeiza y cuando volvió a San Lorenzo lo desvincularon. Por este motivo, el ex portero atacó directamente a Tinelli y no lo perdonó.

"Tinelli me soltó la mano, me echó de San Lorenzo cuando salí de la cárcel. No me quería pagar el contrato y se hacía el boludo para mandarme a Estudiantes de San Luis", aseguró Migliore en el mencionado programa y destrozó al exvicepresidente del "Ciclón". Cabe destacar, que luego de su paso por el club llegó en condición de libre al Dinamo Zagreb de Croacia, donde estuvo durante pocos meses.

En cuanto a los números del exarquero, con el buzo del "Cuervo" disputó 126 partidos, recibió 124 goles y tuvo 44 vallas invictas. Luego de su paso por el fútbol de Europa, el "Loco" atajó en Argentinos Juniors, Peñarol de Uruguay, Almirante Brown, Atlético Paraná y Barracas Central y Deportivo Español. Luego de una breve incursión en el boxeo, el ex guardameta volvió al fútbol para retirarse en el "Gallego" en 2022, se convirtió en el técnico de Fénix en 2023 y dejó su cargo tras cinco derrotas.

Migliore atacó a Riquelme por sus dichos sobre sus dichos del presente de Boca Juniors

La palabra de Riquelme suele generar polémicas en el mundo Boca cuando habla del presente del equipo. En medio de una serie de malos resultados y rendimientos irregulares, el vicepresidente elogió a Guillermo "Pol" Fernández y Sebastián Villa en una entrevista con el canal oficial del club, algo que molestó a Migliore, excompañero de Juan Román.

A través de una historia en su perfil de Instagram, el exportero se refirió a los dichos de Román. "Alguna vez Riquelme dijo ‘soy el único pelotudo que juega gratis’. Alguna vez Riquelme dijo 'Jesús Méndez es el mejor jugador del fútbol argentino'. Alguna vez Riquelme dijo 'Ramírez juega siempre bien'. Ahora dice 'Pol Fernández es el jugador más inteligente del país'. Ahora dice que Villa es el mejor del país y que nos ha regalado tantos títulos”, comenzó Migliore en su relato.