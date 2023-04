Migliore atacó a Riquelme por sus dichos sobre sus dichos del presente de Boca Juniors

El exarquero del "Xeneize" criticó a su excompañero por elogiar el nivel de algunos jugadores.

El exarquero de Boca Juniors Pablo Migliore criticó el pasado viernes a Juan Román Riquelme en redes sociales, luego que el máximo ídolo del club hablara sobre los buenos jugadores que tiene el "Xeneize" en el plantel.

La palabra de Riquelme suele generar polémicas en el mundo Boca cuando habla del presente del equipo. En medio de una serie de malos resultados y rendimientos irregulares, el vicepresidente elogió a Guillermo "Pol" Fernández y Sebastián Villa en una entrevista con el canal oficial del club, algo que molestó a Migliore, excompañero de Juan Román.

La fuerte publicación de Migliore contra Juan Román Riquelme

A través de una historia en su perfil de Instagram, el exportero se refirió a los dichos de Román. "Alguna vez Riquelme dijo ‘soy el único pelotudo que juega gratis’. Alguna vez Riquelme dijo 'Jesús Méndez es el mejor jugador del fútbol argentino'. Alguna vez Riquelme dijo 'Ramírez juega siempre bien'. Ahora dice 'Pol Fernández es el jugador más inteligente del país'. Ahora dice que Villa es el mejor del país y que nos ha regalado tantos títulos”, comenzó Migliore en su relato.

El fuerte posteo de Migliore contra Riquelme.

A continuación, el exjugador de Huracán dio su opinión y fue lapidario con el ídolo "Xeneize": "Me cuesta creerle a Román y explico. No sé si jugó gratis, si sé y estoy seguro que no es pelotudo. Jesús Méndez, muy buen jugador. No pudo complacer la original afirmación de JRR. Ramírez, otro buen jugador. Lo ha desmentido en la práctica y también con humilde reconocimiento de su baja producción". "Villa cuando decidió operarse Boca estaba cuarto o quinto, entró Langoni y salió campeón Boca. No voy a decir que Langoni nos regaló un título. El fútbol es un juego de equipo y aún los determinantes no ganan solos, no es sano caer en los personalismos”, agregó.

Pero su análisis no terminó ahí y agregó otra crítica por dejar marchar a algunos jugadores libres: “Las pocas veces que JRR decide hablar debiera haber una voz respetuosa que pregunte ciertas cosas que Riquelme voluntariamente no dice. ¿No se dio cuenta él (tampoco Angelici) que Molina podía ser el marcador de punta de la selección campeona del mundo? ¿No corresponde reconocer la utilidad que tendrían Izquierdoz y Licha López en el plantel?”.

Para finalizar, Migliore arremetió con otro fuerte mensaje para Riquelme: “Román, como dije antes, no creo que seas pelotudo, pero tampoco creo que lo sea el hincha de mi amado Boca Juniors”. Vale recordar que no es la primera vez que el "Loco" apunta contra la dirigencia, ya que, tiempo atrás, se había referido a unos dichos de Javier García. "Resulta sorprendente que en una institución gigante como Boca, la dirigencia adopte como método el silencio y los jugadores expongan a sus compañeros diciendo que entraron y terminaron en modo boludo. Si bien las personas pasan y las instituciones quedan, mientras las personas que están en el club deben estar a la altura de la grandeza de Boca”, había escrito.