Un ídolo de Independiente fulminó a Holan por el mal momento del club: "No se comportó"

Un histórico de Independiente responsabilizó a Ariel Holan por el mal momento del equipo y lo fulminó sin guardarse nada.

Un ídolo de Independiente destrozó a Ariel Holan por el flojo presente de Independiente en lo que va del 2023. El equipo está en zona de descenso y tendrá que pelear hasta el final de la Copa de la Liga Profesional para evitar bajar de categoría nuevamente, por lo que la situación es más que preocupante. Por este motivo, uno de los máximos referentes de la institución no dudó en apuntar contra el técnico que trabajó entre 2016 y 2019.

Miguel Ángel Santoro, exarquero y campeón de todo con la camiseta del elenco de Avellaneda, habló sobre el mal momento del plantel que está en manos de Carlos Tevez tras la salida de Ricardo Zielinski. Es que el "Ruso" dejó su cargo y los números en la tabla de promedios no son para nada favorables. "Pepé" aprovechó la ocasión en una entrevista brindada a DSports para referirse al entrenador que obtuvo la Copa Sudamericana en 2017 y la Suruga Bank un año después al mando del "Rojo".

"Me parece que el motivo por el cual Independiente está como está es en parte a él. El club le dio toda la confianza pero no lo aprovechó en lo extra futbolístico, no se comportó como lo tenía que hacer", lanzó Santoro cuando le consultaron sobre una posible vuelta de Ariel Holan al club de sus amores. Además, agregó que desde adentro tienen que "trabajar para salir adelante" y que no le preocupa el descenso porque siente que la situación se puede revertir.

Por otro lado, sobre la salida del Zielinski, la llegada de Carlos Tevez y lo que se viene, "Pepé" agregó: "Me llamó mucho la atención lo del 'Ruso' teniendo en cuenta que estaba armando el plantel. De Tevez hay que ver si está capacitado para desarrollarse como técnico, en lo futbolístico tuvo una gran carrera". La realidad es que no la tendrán nada fácil, ya que el "Rojo" está en el puesto 26° de la tabla general con sólo 28 puntos -igual que Colón y Huracán- y el panorama no es para nada alentador.

Arde Independiente: Bochini destrozó al plantel por los malos resultados

Ricardo Bochini rompió el silencio ante los flojos resultados de Independiente en lo que va del 2023. El presente del "Rojo" es realmente preocupante y el máximo ídolo de la institución no dudó en dar su opinión con respecto al rendimiento de los ahora excomandados por Ricardo Zielinski. Además, el "Bocha" culpó a Ariel Holan como uno de los responsables de la situación tiempo después de su paso por el puesto de director técnico entre 2016 y 2019.

"Tienen que traer a varios jugadores. Con este plantel no se puede apuntar a nada en el semestre próximo. Hay que mejorar muchísimo para salir de los últimos puestos. Hoy en día no hay un jugador que te llame la atención", sentenció Ricardo Bochini con respecto a los futbolistas de Independiente. Además, agregó que "si bien el hincha está más que comprometido" con la situación del club, también es cierto que tuvo un torneo por demás irregular a nivel futbolístico.