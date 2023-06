Un ex River que jugó con Gallardo encontró club en Mendoza

El conjunto de Mendoza hizo oficial la contratación a través de sus redes sociales y se lo espera para que arranque la temporada.

Uno de los jugadores que jugó en River durante la época dorada en la que, entre otras cosas, ganó la final de la Copa Libertadores en Madrid tuvo que irse a otro club luego de haber pasado por varias institución y sufrir sin hacer pie. El delantero, luego de vagar por varios clubes, finalmente encontró un lugar en el que está cerca de sus raíces.

Se trata de Marcelo Larrondo, el delantero de 34 años, que anunció que llegará a Deportivo Maipú, equipo dirigido por Luis García. El conjunto de Mendoza hizo oficial la contratación a través de sus redes sociales. El atacante oriundo de Tunuyán, en la provincia de Mendoza, llega con el pase en su poder. La última vez que jugó en un club fue en el Audax Italiano de Chile donde solo pudo disputar un par de encuentros. Algunos de los compañeros de Larrondo serán los delanteros Álvaro Veliez y Gonzalo Klussener.

A lo largo de su carrera, Larrondo tuvo un paso por el Siena, la Fiorentina, Rosario Central -donde jugó la final de la Copa Argentina- que le valió un salto al River Plate de Marcelo Gallardo. Allí no tuvo continuidad y tuvo mucha mala suerte con lesiones que le complicaron la carrera.

Scaloni reveló la razón por la que no convocó a Armani a la Selección y sorprendió

Lionel Scaloni reveló el motivo por el cual no convocó a Franco Armani para la gira de la Selección por Asia entre el 15 y el 19 de junio donde enfrentará a Australia e Indonesia, respectivamente. El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 dejó en claro la razón por la que no sumó al arquero de River Plate que no viene de buenas actuaciones en el "Millonario". Con total claridad, el DT no se guardó nada cuando le consultaron sobre el guardameta.

Cabe destacar, que estos amistosos serán preparatorios para lo que se viene con vistas a la clasificación al próximo Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Con la posibilidad de convocar a algunos jóvenes futbolistas y ante una baja, el estratega ya trabaja en dichos compromisos para afrontarlos de la mejor manera. Sin embargo, no contará con el "Pulpo" y justificó su decisión ante la prensa.