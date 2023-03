Un arquero del ascenso denunció a un técnico por sobornarlo para que vaya para atrás: "Te respondo"

Javier Balbuena, un arquero del ascenso de nuestro país realizó una fuerte denuncia contra un técnico que trató de sobornarlo para que vaya para atrás y crece la polémica por las apuestas.

Un arquero del ascenso de nuestro país realizó una fuerte denuncia contra un técnico por tratar de sobornarlo para que "vaya para atrás" en un partido. El mensaje que dejó el futbolista en su cuenta de Instagram rápidamente se hizo viral y acrecentó aún más la polémica por las apuestas dentro del fútbol argentino, ya que no es la primera vez que se habla de este tema. Se trata de Javier Balbuena, quien se desempeña en Puerto Nuevo, conjunto de Campana que milita en la Primera C.

Si bien no dio nombres en su publicación, el hombre del "Portuario" mencionó algunos detalles que llamaron la atención. La acusación se centró en un entrenador con pasado en un club importante de la provincia de Buenos Aires que actualmente dirige fuera de Argentina. Según afirmó el héroe del ascenso del conjunto campanense a la C, el DT le ofreció dólares y él no aceptó la propuesta. Para colmo, el equipo ganó su primer partido en el campeonato y despejó cualquier tipo de dudas.

La denuncia de Javier Balbuena, arquero de Puerto Nuevo

"No soy de hablar más el que me conoce sabe cómo soy... pero este triunfo se lo dedico a esa persona que ayer me llamó que está metido en las apuestas lo peor es que fue técnico de un equipo grande de zona sur, me ofreció dólares para que me tire para atrás, encima sigue dirigiendo en el exterior... Increíble que un actual DT esté metido en las apuestas y ofrezca esto a los jugadores", lanzó Balbuena en su publicación.

Por otro lado, le contestó de manera contundente: "Ayer me reservé la respuesta cuando me ofreciste eso... Pero te respondo por acá, seremos un club humilde, con carencia como todos los clubes del ascenso, pero jamás en mi vida aceptaría algo que perjudique al club que tanto quiero en el cual me siento un hincha más, en el cual estoy convencido que seguiremos haciendo historia y vamos a dejar el nombre de Puerto Nuevo bien alto estando a la par de los grandes clubes del ascenso... Te recomiendo no llamar más a ninguno de los míos porque ahí sí tiro tu nombre y apellido... Vamos Puerto Nuevo carajo, Dios es fiel". Cabe destacar, que el "Portuario" venció a Leandro N. Alem por la séptima fecha de la Primera C, acumula 4 puntos y comparte el último lugar de la tabla con Central Córdoba de Rosario, Victoriano Arenas y Yupanqui.

La denuncia de Javier Balbuena en su cuenta de Instagram

Quién es Javier Balbuena, el arquero que denunció a un DT por tratar de sobornarlo

El arquero de 31 años que viste los colores de Puerto Nuevo tiene un interesante recorrido en la Primera D del fútbol argentino. Sus primeros pasos fueron con la camiseta de "Yupa", club en el que se desempeñó hasta 2014 para luego pasar a Muñiz. Además, representó a Leandro N. Alem y en 2020 arribó al "Portuario" para hacer historia. Es que "Javi" se calzó el buzo del conjunto de Campana y fue clave en el ascenso conseguido a fines del 2021, donde se lució en las tandas de penales del reducido ante su ex equipo, Centro Español, en la final y ante Sportivo Barracas en semis.