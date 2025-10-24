Sorpresa en San Lorenzo en medio de la crisis: Muniain reapareció desde España

Sorpresa en San Lorenzo: Muniain reapareció desde España

Iker Muniain fue noticia en San Lorenzo en las últimas horas luego de varios meses y sorprendió a los hinchas del "Ciclón" en medio de la crisis institucional que afronta con Marcelo Moretti a la cabeza. El exfutbolista vasco que dejó la institución en junio del 2025 reapareció desde España con un gran gesto vinculado al elenco de Boedo, que su nuevo equipo no tardó en compartir en las redes sociales. Actualmente atraviesa su primera experiencia como entrenador y se desempeña como DT del Club Deportivo Derio, que es parte de la Tercera Federación del mencionado país europeo.

A través de las cuentas oficiales mostraron al exhombre del Athletic Bilbao junto a un hincha del conjunto "Azulgrana" que estuvo de visita en suelo español. Con un mensaje que acompañó a las imágenes y un video, el club al que representa Muniain en la actualidad lo reconoció y también dejó unas palabras para San Lorenzo. A pesar de los pocos partidos disputados en Argentina, el ex mediocampista se ganó el cariño de muchos y lo sucedido con el fanático fue una muestra más de ello.

El gesto de Muniain con un hincha de San Lorenzo en Bilbao

"De Argentina a Derio... 'Ongi etorri' (Bienvenido), Fidel! Nuestro amigo y seguidor cuervo viajó por primera vez a Bilbao y ayer pudo conocer a Iker Muniain y vivir de cerca el día a día del CD Derio", fueron las palabras que utilizaron desde la institución a las que sumaron un video y dos imágenes del propio hincha tanto saludando como charlando con Muniain. Luego, continuaron con otro mensaje y agregaron: "El apoyo desde el otro lado del charco desde que Iker llegó al club nos toca mucho. Ayer pudimos agradecer una pequeña parte de ese cariño... y hacer que Fidel se lleve un recuerdo especial a casa. 'Eskerrik asco' (Muchas gracias), Fidel! ¡Esta ya es tu otra familia azulgrana".

El simpatizante se llevó una camiseta del "Ciclón" firmada por el propio Iker Muniain y las fotos no tardaron en trascender en las redes sociales. De esta manera, el nombre del exjugador vasco volvió a ser noticia en Boedo en medio de una crisis en la que corre el riesgo de sufrir la quiebra. Mientras tanto, Marcelo Moretti continúa con su plan estratégico para abonar las deudas correspondientes a AIS Investment Funds que ascienden a 4.7 millones de dólares por el fondo que le prestó dinero al club por la transferencia de Adolfo Gaich y nunca devolvió. El conflictivo dirigente recurrió Justicia con documentos que ayudarían a impedir este proceso que sin dudas causaría un fuerte impacto en la institución.

