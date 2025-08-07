San Lorenzo vs. Vélez por el Torneo Clausura: hora, TV en vivo y streaming online

San Lorenzo vs Vélez por el Torneo Clausura: cuándo juegan

San Lorenzo recibirá a Vélez este jueves en el Nuevo Gasómetro, en un encuentro que promete ser uno de los mas atrapantes de la fecha en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. El Ciclón busca recuperarse tras quedar eliminado de la Copa Argentina ante Tigre, mientras que el Fortín llega con la confianza de mantener la racha perfecta que iniciaron con la llegada de Guillermo Barros Schelotto al banco de suplentes.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan San Lorenzo y Vélez Sarsfield, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Vélez Sarsfield?

El partido entre San Lorenzo y Vélez Sarsfield por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura se jugará este jueves 7 de agosto de 2025, a partir de las 19 horas (hora argentina) en el Estadio Pedro Bidegain de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y estará dirigido por el árbitro Facundo Tello.

El conjunto de Boedo llega a este compromiso tras sufrir una dura eliminación en la Copa Argentina, donde cayó 1-0 ante Tigre en octavos de final tras un insólito error defensivo. Esta eliminación representó un golpe importante para el equipo dirigido por Damián Ayude, considerando que la Copa Argentina era uno de los objetivos principales del club para esta temporada.

Sin embargo, el Ciclón mantiene su invicto en el Torneo Clausura, donde acumula cinco puntos tras vencer 2-1 a Talleres en el debut y empatar 0-0 tanto ante Gimnasia como frente a River Plate en el Monumental. Esta solidez en el campeonato local les permite mantener expectativas altas en la competencia doméstica, aunque la falta de gol se ha convertido en una preocupación para el cuerpo técnico.

La situación ofensiva de San Lorenzo se ha vuelto problemática en el segundo semestre, habiendo marcado apenas dos tantos en los últimos cinco partidos disputados. Esta realidad llevó al entrenador Damián Ayude a tomar una decisión sorprendente: sacar del equipo titular a Andrés Vombergar, quien había sido el máximo goleador del equipo en la primera mitad de 2025 con 9 de los 16 tantos convertidos por el conjunto azulgrana.

Por su parte, Vélez Sarsfield atraviesa un buen momento desde la llegada de Guillermo Barros Schelotto como entrenador, manteniendo un invicto perfecto que los ilusiona de cara a los próximos desafíos. En el Torneo Clausura, el Fortín debutó con una victoria 2-1 ante Tigre y luego empató 0-0 tanto contra Platense como frente a Instituto de Córdoba.

El equipo de Liniers tiene por delante un calendario exigente, ya que la próxima semana debutará en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fortaleza de Brasil. El partido de ida se disputará el 12 de agosto en territorio brasileño, mientras que la vuelta será el 19 de agosto en el estadio José Amalfitani. Esta doble competencia obligará a Barros Schelotto a administrar cuidadosamente las cargas de trabajo de sus jugadores.

El enfrentamiento entre ambos equipos representa un duelo entre dos conjuntos que han mostrado solidez defensiva pero que buscan mejorar su rendimiento ofensivo. Tanto el Ciclón como el Fortín llegan invictos al encuentro, lo que añade un condimento especial a este duelo correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, donde cada punto puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos clubes en el campeonato.

Formaciones probables de San Lorenzo y Vélez Sarsfield

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripicchio; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero.

El técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, realizará modificaciones significativas en su oncena inicial tras los entrenamientos de esta semana. La principal novedad será la ausencia de Andrés Vombergar en el ataque, pese a ser el goleador del equipo, siendo reemplazado por Matías Reali en una de las bandas, mientras que Alexis Cuello ocupará la posición de centrodelantero tras cumplir su suspensión por la expulsión contra Tigre.

En el mediocampo, las buenas noticias llegan de la mano de Nicolás Tripicchio, quien se recuperó completamente de las molestias en la rodilla que lo aquejaron durante la semana y completó el entrenamiento con total normalidad. El volante surgido en las inferiores de Vélez había sufrido un golpe contra Gimnasia en la segunda fecha y, aunque fue titular ante River, se resintió posteriormente y no sumó minutos contra Tigre.

Por el lado de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto sufrió una baja sensible con la lesión de Agustín Bouzat, capitán y pieza clave en el mediocampo. El experimentado volante sufrió un desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha y estará ausente por las próximas tres semanas, lo que representa un golpe importante para el esquema táctico del Mellizo.

La gran novedad en el Fortín sería el debut oficial de Rodrigo Aliendro, quien fue oficializado hace apenas unos días tras su salida de River Plate. El mediocampista ocupará el lugar de Bouzat y será la única modificación que realizará Barros Schelotto respecto al equipo que igualó 0-0 con Instituto en Córdoba. El resto de la formación se mantendría sin cambios, con Braian Romero como referencia ofensiva y el esquema 4-2-3-1 que ha caracterizado al equipo en las últimas presentaciones.

San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield: ficha técnica