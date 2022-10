Riquelme apuntó contra los periodistas macristas en Boca: "Está clarísimo quiénes son"

Juan Román Riquelme apuntó contra los periodistas macristas que lo criticaron desde su etapa tanto en lo futbolístico como en la dirigencia de Boca y no se guardó nada.

Juan Román Riquelme apuntó contra los periodistas macristas que lo criticaron duramente como futbolista y actualmente como dirigente de Boca Juniors. El vicepresidente del "Xeneize" no se guardó nada y soltó varios comentarios picantes contra quienes se pusieron en su contra por sus opiniones. Fiel a su estilo, el ídolo no dio lugar a dudas a quiénes se refería y lo dejó en claro en cada palabra que dijo.

En diálogo con Radio La Red, Román se mostró contento por el campeonato obtenido por el equipo y también por el presente del fútbol femenino de la institución y la clasificación a la final de la Copa Libertadores. En la misma línea, aprovechó para dirigirse a los que alguna vez dudaron de su capacidad para ser directivo. "Cuando los critican, muchas veces no porque haya motivos reales, sino porque no los quieren porque no les perdonan haber sacado, por los votos al macrismo del club, o porque no les caen simpáticos... ¿Qué te genera?", consultó uno de los periodistas presentes en el ciclo López 910 y el referente respondió sin filtro.

"A nosotros nos da tranquilidad que critiquen. Nosotros tuvimos la suerte de ser futbolistas muchos años en nuestro club, no todos. Hay muchos periodistas que son los mismos que nos criticaban cuando éramos jugadores. Eso es lo que queremos, porque si esa gente que nos criticaba cuando nos tocaba jugar hablarían maravillas ahora estaríamos complicados y dirían '¿Qué pasó con eso? ¿Se amigaron con Román?'. Está clarísimo quiénes son empleados de la dirigencia anterior y quiénes no", sentenció Román.

Y agregó: "No les da vergüenza hacerlo clarito que son contra nuestra y que patean la pelota para la dirigencia anterior. Está perfecto y ojalá que sean siempre así y lo muestren igual. El hincha de Boca ya sabe quién es cada uno, saben que quiero al club igual que ellos y que vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible". Y añadió: "Después no pasa nada, a mí no me molestó cuando era futbolista porque acepto las críticas porque sé que de eso se aprende. Pero también sé quiénes la hacen con mucha transparencia o quiénes son los que hacen de periodistas como corresponde y quienes no. Hay gente que todo el tiempo está buscando hacer mal y está muy claro".

Riquelme y el emotivo mensaje para el fútbol femenino de Boca

Una de las jugadoras difundió en las redes sociales el agradecimiento del dirigente a través de una llamada que dejó en altavoz para que todas Las Gladiadoras pudieran escucharlo. Allí se oye a Román: "Es un día maravilloso, me han hecho festejar más que el domingo". "De verdad que estoy muy pero muy contento, muy agradecido", profundizó.

Por último, el vicepresidente anunció que va a tratar de viajar hacia Ecuador en estos días para respaldar a las futbolistas del equipo dirigido por el exjugador Jorge Martínez: "Y bueno, vamos a estar todos apoyándolas. Yo voy a intentar estar ahí con ustedes". "Ojalá que puedan disfrutar de la final, lo único que queremos que sepan es que todos los bosteros estamos muy pero muy felices y muy contentos. Muchísimas gracias de verdad", completó el máximo emblema de la institución de La Ribera.