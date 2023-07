Racing: Víctor Blanco preocupó a Fernando Gago con una frase inesperada sobre un jugador

Víctor Blanco, presidente de Racing, lanzó una frase inesperada sobre un jugador de la "Academia" que preocupa a Fernando Gago de cara a lo que se viene.

Víctor Blanco, presidente de Racing, preocupó a Fernando Gago con una frase inesperada de cara a lo que se viene en el segundo semestre. Es que el DT de la "Academia" tendrá que apostar por varios refuerzos para la mitad del año que queda, en la que afrontará la Copa de la Liga Profesional y la Libertadores, además de la Copa Argentina. Sin embargo, los dichos del directivo fueron sobre uno de los jugadores preferidos del entrenador.

Aníbal Moreno es uno de los futbolistas que el estratega siempre tuvo en cuenta desde su arribo en 2021 y las chances de una posible salida de la institución crecieron por su buen nivel. Todo dependerá de lo que suceda en las próximas semanas con la situación contractual del mediocampista. Sin embargo, el mandamás del elenco de Avellaneda no dejó dudas con respecto al volante y lo que será de su futuro en el club.

"Recibimos ofertas por él, todavía no se tomó ninguna decisión y seguramente van a seguir llegando propuestas", soltó Víctor Blanco en D-Sports Radio sobre el jugador de Racing, uno de los más importantes dentro del plantel de "Pintita", que se acortó con las salidas de Matías Rojas y Paolo Guerrero. Si bien el contrato del exhombre de Newell's culminará en diciembre del 2025, todo indica que hay varios clubes interesados en él y que los ofrecimientos existieron.

El habilidoso volante habló sobre el tema semanas atrás y también planteó una duda sobre lo que seguirá en su carrera. "Estoy enfocado en Racing. De mi futuro no sé nada y de eso se encarga mi representante que hablará con el presidente. Yo no estoy al tanto de nada", esbozó el pasado miércoles 5 de julio tras el empate 1 a 1 de la "Academia" ante San Lorenzo en el Cilindro.

Paolo Guerrero le tiró un tremendo palazo a Gago tras el adiós en Racing

Paolo Guerrero le tiró un palazo a Fernando Gago, entrenador de Racing, después de su intempestiva salida del club a apenas seis meses de haber llegado al fútbol argentino. El delantero peruano de 39 años se marchó por la falta de continuidad, ya que el DT priorizó a Maximiliano Romero como el "9" titular del equipo pese a su falta de gol. Horas después, el atacante habló en ESPN F90 y dejó varias frases interesantes.

"He hablado con el psicólogo para que me tranquilice cuando estoy ansioso porque no juego, no meto el gol... Necesito hablar con alguien que me diga ´tranquilo, ya va a salir´", reconoció el ex Alianza Lima de su país natal. "Cuando estás mal, necesitas a alguien con quien tener esa conversación", profundizó. "Estoy feliz de haber jugado en Racing y en el fútbol argentino. Ahora estoy esperando la propuesta adecuada para seguir jugando. Me estoy cuidando y preparando para continuar", amplió.