Racing: Gago sufre por la baja de un referente que está en duda para el clásico contra Independiente

Fernando Gago sufre por la baja de un titular indiscutido de Racing Club que se perdería el duelo ante Godoy Cruz y sería baja en el clásico contra Independiente por la Copa de la Liga Profesional. De quién se trata.

Fernando Gago es un exjugador del fútbol argentino con pasado en Boca Juniors, Vélez Sarsfield y la Selección Argentina que actualmente es director técnico de Racing Club de Avellaneda. La "Academia" jugará el clásico contra Independiente el próximo sábado 30 de septiembre a las 19:00 y el DT recibió una mala noticia sobre uno de los referentes. En principio, el futbolista del plantel se perdería el cruce ante Godoy Cruz y está en duda para enfrentar al "Rojo".

El averiado es nada más y nada menos que Leonardo Sigali, quien convirtió un golazo contra San Lorenzo de Almagro por la Copa de la Liga Profesional y salió dolorido en el cotejo ante Newell's. Si bien pasaron varios días, el central todavía no está recuperado al 100% para volver al verde césped y trabaja en su recuperación. Mientras tanto, "Pintita" prueba distintas variantes para reemplazarlo contra el "Tomba" y analiza la chance de que esté ante el rival de toda la vida.

El capitán del equipo de Avellaneda no se entrenó junto a sus compañeros debido a la molestia y completó trabajos de fisioterapia. Todo indica que el cuerpo técnico tomará recaudos y no lo incluirá en la lista para jugar contra Godoy Cruz en Mendoza el próximo lunes 25 de septiembre desde las 18:30. Igualmente, todo dependerá de una rápida recuperación para estar contra el "Rojo".

Quien se perfila para ocupar un lugar en el campo de juego ante la baja del "Oso" es Agustín Almendra. Claro que, para esto, el entrenador se verá obligado a cambiar el esquema y utilizar al mediocampista con pasado en Boca Juniors en los dos partidos que tendrá por delante, salvo que opte por el joven zaguero Tobías Rubio. La buena noticia es que Aníbal Moreno, otro de los hombres claves de Gago, ya trabaja a la par del grupo y volvería al 11 titular.

Racing vs. Independiente: día, hora, fecha, TV y streaming definidos para el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente ya conocen cuándo volverán a enfrentarse en el clásico de Avellaneda que paraliza a la ciudad. El equipo dirigido por Fernando Gago recibirá al de su excompañero Carlos Tevez en el Cilindro, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. Será en el marco del interzonal del certamen que, por ahora, tiene a ambos como líderes de sus respectivos grupos.

Preocupación en Racing: una jugador clave corre peligro para el clásico

Tras el entrenamiento de la tarde del pasado martes 19 de septiembre, Oroz, que venía teniendo protagonismo entre los titulares, sufrió una molestia muscular en el sóleo de la pierna derecha y no fue tenido en cuenta para el duelo crucial frente a Newell's que la "Academia" ganó 2 a 1. Más allá de que todo indica que no tiene una distensión, Gago decidió no arriesgarlo para que pueda recuperarse y llegar en condiciones para enfrentar a Independiente, el sábado 30 de septiembre.

En las próximas horas, el exjugador de Chacarita se realizará estudios para descartar que no haya una lesión. Su lugar en la mitad de la cancha podría ser ocupado por Agustín Almendra o Jonathan Gómez. Otro que tampoco estará disponible es Leonel Miranda, quien tiene líquido en su rodilla tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda.