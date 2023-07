Qué tiene que pasar para que River salga campeón de la Liga Profesional el lunes

Luego del empate sin goles ante San Lorenzo de Almagro en el Nuevo Gasómetro, River puede ser campeón el próximo lunes de acuerdo al resultado de Talleres de Córdoba contra Unión de Santa Fe por la Liga Profesional.

River Plate está ante una nueva chance de ser campeón del fútbol argentino. Luego del empate sin goles ante San Lorenzo de Almagro por la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol en el Nuevo Gasómetro, los dirigidos por Martín Demichelis sumaron un punto que obligó a Talleres de Córdoba a conseguir un resultado positivo para seguir en la pelea. Es que la "T" se medirá ante Unión de Santa Fe el próximo lunes10 de julio en el Estadio Mario Alberto Kempes en un partido trascendental.

Con la igualdad ante el "Ciclón", el "Millonario" le sacó 10 puntos de ventaja a los de la Docta y se acomodó de cara al cierre del certamen. Los de Javier Gandolfi tienen que ganarle al "Tatengue" para acortar la distancia y un empate los favorecería, aunque no sería lo ideal. Con sólo tres jornadas por delante para el final del torneo, son los únicos dos en carrera y todo se definirá en los próximos días. Claro que, el resultado del lunes será la clave.

En caso de que Talleres de Córdoba pierda con Unión en condición de local, River se consagrará campeón de la Liga Profesional automáticamente. De esta manera, se quedará nuevamente con el título que ganó de la mano de Marcelo Gallardo en 2021 y repetirá con Martín Demichelis en el cargo y con mucha ventaja con sus perseguidores. En caso de que los cordobeses ganen o empaten, el panorama será otro y la definición se estirará unos días más.

Si la "T" le gana a Unión, acortará la diferencia a 7 puntos y obligará al "Millonario" a vencer a Estudiantes de La Plata para ganar el campeonato. En el caso de que se de un empate ante el "Tatengue", Talleres le asegurará a River el primer puesto, ya que quedará a 9 unidades con la misma cantidad en juego. Claro que, a los de "Micho" les restará sólo una unidad para levantar el trofeo que lo podrán cosechar en los cruces ante el "Pincha" como local, Rosario Central en Arroyito y Racing en la última fecha en el Estadio Monumental.

Demichelis se cansó y confirmó cuál es el futuro de Enzo Pérez en River

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, se refirió el pasado miércoles al futuro de Enzo Pérez, en medio de los rumores que circularon sobre su salida del club. El capitán y referente del "Millonario" volvió a tener una destacada actuación. Minutos después de la victoria por 2-0 ante Colón en el estadio Monumental, Demichelis habló en conferencia de prensa sobre los comentarios que surgieron en las últimas horas sobre un posible alejamiento de Pérez.

"Con el primer jugador que me puse en comunicación cuando me designaron DT fue con Enzo. No a diario, pero hablo mucho con él y me fue honesto: siempre me dijo que cuando no se sintiera capaz de rendir lo que exige esta institución, iba a ser el primero en enterarme que no iba a continuar", sostuvo el estratega del "Millonario".