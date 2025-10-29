Pasó por Independiente, le hizo un gol a Racing y ahora podría jugar para Bolivia

Un exjugador de Independiente se perfila para representar a la Selección de Bolivia pensando en la posible clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Su representante lo confirmó y desde el cuerpo técnico de Óscar Villegas ya mostraron interés en él pensando en una futura convocatoria. Si bien no está confirmado que será parte de las próximas listas, lo cierto es que el futbolista que le convirtió a Racing en un clásico sí está entre los planes del DT y su compañero.

Se trata de Lucas "Saltita" González, el volante de 25 años nacido en nuestro país que se desempeña en Defensa y Justicia. Si bien tiene nacionalidad argentina, su abuela es boliviana y el mediocampista estaría habilitado para vestir la camiseta de dicho seleccionado por el derecho de sangre. Por supuesto, todo dependerá de la decisión que tome el entrenador pero un asistente técnico ya dejó en claro que hubo conversaciones para que esto finalmente se concrete.

Saltita González, a un paso de ser parte de la Selección de Bolivia

Marcelo Valeri, representante del futbolista, fue quien confirmó que ya existió el contacto con el cuerpo técnico y quien lo llevó a cabo fue uno de sus integrantes, Cristian Farah. De esta manera, el joven de San Salvador de Jujuy tendría la oportunidad de debutar con dicha camiseta en noviembre durante la próxima fecha FIFA contra Corea del Sur (14/11) y Japón (18/11). Por supuesto, dichos cruces serán claves para encarar el año próximo pensando en el Repechaje del Mundial que tendrá lugar en marzo del 2026 justamente en una tierra que él conoce.

En cuanto a su pasado en el "Rojo" de Avellaneda, "Saltita" debutó en 2019 dos años después de arribo al club en un partido de Copa Sudamericana contra Universidad Católica de Ecuador. Con el paso de los partidos se ganó el lugar en la Primera y tuvo un paso por la Selección Argentina Sub 23. En 2022 marcó un gol en la derrota por 2 a 1 contra Racing en un clásico y a principos del 2023 pasó a préstamo al Santos Laguna de México. A principios del 2025 se sumó al "Halcón" de Florencio Varela donde hoy juega y donde acumula un gol en 20 partidos.

Lucas "Saltita" González puede jugar para la Selección de Bolivia

Los números de Saltita González con la camiseta de Independiente

Partidos jugados : 120.

: 120. Goles : 6.

: 6. Asistencias: 7.

Cuándo se juega el Repechaje del Mundial 2026

Será una competencia de seis equipos provenientes de diferentes confederaciones, entre los que se encuentra Bolivia, en representación de Conmebol. Se disputarán dos llaves de tres equipos a partido único, con una semifinal y una final por cuadro, y dos selecciones que avanzarán directamente al partido definitorio, elegidas por su posición en el ranking FIFA. Solo las dos selecciones ganadoras de las llaves finales llegarán a la Copa del Mundo.

Los partidos se llevarán a cabo en México, concretamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, durante marzo del año entrante, en la última fecha FIFA de Eliminatorias. El sorteo de los play-offs tendrá lugar en una fecha aún por confirmar durante 2025 en la sede de la FIFA.