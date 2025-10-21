Partidos del martes 21 de octubre: Champions League, Liga Profesional y Copa Sudamericana

La agenda futbolística de este martes 21 de octubre presenta una jornada cargada de acción con protagonismo argentino en múltiples frentes. Desde la Liga Profesional hasta la Champions League y la Copa Sudamericana, varios encuentros capturarán la atención de los aficionados.

En el plano local, Unión de Santa Fe necesita puntos con urgencia. El Tatengue atraviesa un momento crítico con cuatro partidos sin victorias en la Liga Profesional, lo que ha comprometido tanto su aspiración de clasificar a los playoffs como su tranquilidad en la tabla de promedios. El conjunto santafesino recibe a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril por la fecha 13 de la Zona A, con el aliciente de no tener bajas por lesión ni suspensión, según confirmó el cuerpo técnico liderado por Cristian González.

El panorama europeo brinda especial atención a la Champions League, donde varios futbolistas argentinos buscarán dejar su huella. El Barcelona de España enfrenta al Olympiacos griego con la necesidad imperiosa de sumar puntos tras la caída ante el PSG que dejó al conjunto culé con apenas 3 unidades en la fase de liga. Los blaugranas llegan con múltiples bajas sensibles en el ataque, lo que obligará a reconfigurar el esquema ofensivo en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Julián Álvarez atraviesa un momento extraordinario con el Atlético Madrid. La Araña viene de convertir seis goles en siete días, incluyendo un triplete ante Rayo Vallecano, un doblete en la goleada histórica 5-2 sobre Real Madrid y un tanto clave ante Eintracht Frankfurt por Champions. El delantero cordobés, campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección, se ha consolidado como la referencia ofensiva del conjunto colchonero bajo la conducción de Diego Simeone. Esta noche, el Atlético visita el Emirates Stadium para medirse ante un Arsenal que suma puntaje perfecto en sus dos primeros compromisos de la fase de liga.

Por su parte, Lautaro Martínez también llega entonado a la cita europea. El Toro recientemente se convirtió en el primer futbolista en la historia del Inter en marcar goles en siete temporadas consecutivas de Champions League tras su doblete ante Slavia Praga. Con 23 anotaciones en 59 partidos del torneo continental, el capitán neroazzurro está a solo un tanto de igualar los registros históricos de Ángel Di María y Gonzalo Higuaín. El Inter visita al Union Saint-Gilloise belga en busca de mantener su posición privilegiada en el grupo junto a Bayern Múnich y Real Madrid.

Horarios de partidos del martes 21 de octubre

Liga Profesional Argentina

19:15 - Unión de Santa Fe vs Defensa y Justicia

Copa Sudamericana (semifinal, partido de ida)

21:30 - Independiente del Valle vs Atlético Mineiro

Champions League