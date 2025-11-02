Partidos de fútbol del domingo 2 de noviembre: Boca y River buscan llegar bien al Superclásico

El domingo 2 de noviembre del 2025 presenta una jornada decisiva para el fútbol argentino e internacional. Boca Juniors visitará a Estudiantes de La Plata sin Leandro Paredes, mientras que River Plate recibirá a Gimnasia de La Plata, ambos en partidos cruciales para la clasificación a la Copa Libertadores 2026 vía tabla anual. El encuentro del Xeneize cobra especial relevancia tras haberse acomodado en el segundo puesto con 53 puntos, detrás de Rosario Central que lidera con 62 unidades.

El capitán de Boca, Paredes, acumuló cinco tarjetas amarillas en el último partido ante Barracas Central y deberá cumplir una fecha de sanción, una baja sensible para el equipo dirigido por Claudio Úbeda en este compromiso clave ante el Pincha. La buena noticia para el Xeneize es que Paredes estará disponible para el Superclásico contra River Plate que se disputará próximamente en La Bombonera.

Por su parte, River Plate se encuentra actualmente segundo en la tabla anual con 52 puntos, apenas uno por detrás del Xeneize. El Millonario, dirigido por Marcelo Gallardo, necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por la clasificación directa al torneo continental. El conjunto de Núñez afrontará el compromiso ante Gimnasia sin Sebastián Driussi, quien sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo.

En el panorama internacional, el FC. Barcelona buscará recuperarse tras su derrota en El Clásico. El equipo culé enfrenta al Elche CF tras caer 2-1 ante Real Madrid, con los azulgranas en el segundo puesto de LaLiga con 22 puntos. Hansi Flick cuenta con una larga lista de lesionados que incluye a Pedri, quien sufrió una rotura del bíceps femoral que lo marginará entre tres y cuatro semanas, además de las ausencias de Gavi, Raphinha, Dani Olmo y Andreas Christensen. La posible presencia de Robert Lewandowski, quien ha vuelto a ejercitarse parcialmente con el grupo, será clave para las aspiraciones catalanas.

Cerrando la agenda de partidos destacados, Manchester City, quinto en la Premier League con 16 puntos, recibirá al sorprendente Bournemouth, segundo clasificado con 18 unidades. Los Citizens, dirigidos por Pep Guardiola, llegan al compromiso tras caer 1-0 ante Aston Villa y necesitan reencontrarse con el triunfo en su estadio para no alejarse de la lucha por el título. Los Cherries mantienen la racha invicta más larga de la Premier con ocho partidos sin conocer la derrota, aunque nunca han ganado en sus ocho visitas previas al Etihad Stadium.

Horarios de partidos

Torneo Clausura de Argentina

16 horas - Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors.

- Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors. 18:30 - Godoy Cruz vs. San Martín San Juan.

- Godoy Cruz vs. San Martín San Juan. 20:30 - River Plate vs. Gimnasia La Plata.

Primera Nacional

16 - Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy.

- Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy. 18:15 - Estudiantes vs. Tristán Suárez.

Premier League

11 - West Ham vs. Newcastle United.

- West Ham vs. Newcastle United. 13:30 - Manchester City vs. Bournemouth.

LaLiga

10 - Levante UD vs. Celta de Vigo.

- Levante UD vs. Celta de Vigo. 12:15 - Alavés vs. RCD Espanyol.

- Alavés vs. RCD Espanyol. 14:30 - FC Barcelona vs. Elche CF.

- FC Barcelona vs. Elche CF. 17 - Real Betis vs. RCD Mallorca.

Serie A