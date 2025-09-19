Crisis en Gimnasia: los empleados del club anunciaron un paro por atrasos en los sueldos.

Gimnasia y Esgrima La Plata atraviesa una delicada situación institucional, que se suma a un flojo presente en el fútbol argentino: los empleados del club convocaron este jueves a un paro debido al atraso de pagos en sus sueldos. Según informó la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), los trabajadores aún no cobraron el mes de agosto y hay algunos que ni siquiera percibieron sus haberes de julio; la medida se mantendrá hasta que se regularice la situación.

“Sin salario no se trabaja” fue el lema impulsado por la seccional platense del gremio, con un cese de actividades al que se adhirieron gran parte de los empleados del 'Lobo'. En medio de una crisis económica que golpea a todo el país a causa de las medidas tomadas por el Gobierno del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, el gremio anunció que la medida se realizará “sin concurrir a los lugares de trabajo” hasta encontrar una solución.

Crisis en Gimnasia: cómo es la situación de los empleados del club

Desde el gremio se informó que los empleados tuvieron que cobrar el mes de julio en dos partes y todavía no pudieron cobrar el mes de agosto, el cual el club se había comprometido a depositar el lunes pasado, aunque esto no sucedió. La decisión de parar se tomó luego de que el club no se pusiera al día el lunes, y aunque fue seguida por una parte de los perjudicados, otros decidieron continuar sus labores con normalidad.

Desde el club se comunicó que la medida es “entendida y respetada”, y aseguraron que están trabajando para poder regularizar la situación. Mientras tanto, se vieron afectadas cuatro categorías inferiores del 'Tripero' (de la Sexta a la Novena) debido a la falta de personal para los traslados a los predios de entrenamiento: según informó el medio LaPlata1, al no poder llegar a Estancia Chica tuvieron que realizar la práctica en el 'Bosquecito'.

El anuncio de UTEDYC del paro de los trabajadores en Gimnasia y Esgrima La Plata.

El mal presente de Gimnasia en el fútbol argentino

El mal momento institucional que atraviesa Gimnasia se ve reflejado también en su andar por el fútbol argentino: a pesar de que actualmente está séptimo en la Zona B del Torneo Clausura 2025 y clasificaría a playoffs en caso de mantener su puesto, la campaña que está realizando este año está lejos de ser ideal. Apenas cosechó 16 unidades en el Apertura y, con 26 en total, merodea los últimos puestos en la tabla anual y está en una situación crítica con los promedios.

El principal objetivo para el 'Lobo' hasta fin de año es meterse en los octavos de final de la competición y dar el batacazo, similar a la gran campaña que realizó Platense en el primer semestre y que le permitió conseguir el primer título de su historia. Este viernes a partir de las 17 horas, visitará a Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza buscando romper su hegemonía en condición de local y sumar tres puntos clave para mantenerse entre los primeros puestos.