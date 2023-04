No quiere saber nada: el Kun Agüero dio la peor noticia para los hinchas de Independiente

El exdelantero lanzó una fuerte frase contra los dirigentes de Independiente y dio una mala noticia.

Después de que se conozca la renuncia de Fabián Doman al frente de Independiente, uno de los mejores jugadores de la historia del Rojo y, quizás, el último gran ídolo del conjunto de Avellaneda rompió el silencio y lanzó un comentario que hace doler a los fanáticos del "Diablo". Se trata del Kun Agüero que, en este caso, aseguró que "no confía en nadie".

El Kun Agüero, a través de un Twitch que hizo en las últimas horas, aseguró que es muy triste lo que pasa en Independiente y disparó: "Si empezamos a hacer cuentas, el dinero que entró en Independiente es una locura. Es muy triste lo que pasa en el club, porque ustedes no saben el dinero que entró en los últimos diez años". Con respecto a la actual situación, el Kun Agüero indicó que no sabe qué hacer: "Yo no puedo estar en todas. Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí adentro que, creo que soy totalmente sincero, no confío en nadie. ¡En nadie! Y si vos te metés ahí, tenés que lidiar con toda esa gente, que ya está metida ahí adentro, tenés que entrar, echar a todo el mundo, armar todo nuevo”.

Con respecto a los jugadores, el exfutbolista añadió: “A esos jugadores que cobran bien, tenés que tratar de buscar una solución, que se quede, traer otros jugadores que puedan reforzar a esos y así armar un equipo que por lo menos pelee, entonces peleando el equipo puede llegar a subir, y ahí nomás puede llegar a subir el presupuesto de sponsors”.

Caos en Independiente: la intempestiva decisión del DT que iba a agarrar al Rojo

Independiente sigue sumando malas noticias: en medio de la crisis institucional y tras la renuncia de Fabían Doman como presidente, Pablo Repetto desechó la posibilidad de asumir como entrenador. El uruguayo ya tenía todo arreglado e iba a viajar al país para firmar su contrato.

Las últimas horas del "Rojo" fueron de mal en peor. Cuando parecía que llegaría un DT de renombre a hacerse cargo de la complicada situación deportiva, Repetto comunicó este martes que no llegará al club Avellaneda tras el preacuerdo existente. La renuncia de Doman fue clave para la determinación del ex entrenador de Nacional de Uruguay.

Ahora habrá que aguardar los próximos pasos que tomará la golpeada dirigencia de Independiente, liderada desde esta tarde por Néstor Grindetti. Luego de las negativas que recibieron por parte de varias entrenadores consultados, los dirigentes deberán afinar el ingenio y contratar un DT que traiga tranquilidad al plantel y al club en general.