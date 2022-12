Martín Demichelis debuta hoy como DT de River: hora, tv y cómo verlo online

Martín Demichelis debuta como técnico de River Plate en un amistoso internacional ante Unión La Calera de Chile. Hora, tv y cómo ver el partido online.

River vs. Unión la Calera, con el debut de Demichelis en el Millonario

River vs. Unión la Calera, con el debut de Demichelis en el Millonario

Martín Demichelis debuta como técnico de River Plate este jueves 22 de diciembre en un amistoso internacional en el que el "Millonario" enfrenta a Unión La Calera de Chile en el Estadio Único La Pedrera de San Luis. El exjugador llegó a la institución a mediados de noviembre, lleva a cabo la pretemporada y poco más de un mes después de su arribo dirigirá su primer partido. El nuevo DT ya cuenta con dos refuerzos para lo que se viene y uno estaría entre los titulares.

Matías Kranevitter e Ignacio "Nacho" Fernández pasaron la revisación médica correspondiente y se convirtieron en futbolistas del club en el que atravesarán su segundo ciclo. En el caso del volante central, es muy posible que esté dentro de los que saltarán al campo de juego desde el inicio, mientras que la presencia del ex hombre de Gimnasia y Esgrima La Plata todavía no está confirmada. El estratega no cuenta con el equipo ideal, pero prepara todo para afrontar la temporada venidera.

Mientras tanto, el elenco de Núñez aguarda por la firma del colombiano Juan Fernando Quintero, quien no aseguró su continuidad y puede ser fundamental en el futuro. Por otro lado, el uruguayo Nicolás De La Cruz se reintegrará a la actividad a partir de enero luego de disputar el Mundial de Qatar 2022 y el chileno Paulo Díaz se recupera de una lesión de la que volvería en las próximas semanas. Además, el campeón del mundo Franco Armani será otro de los que se unirán al plantel en 2023.

Con estas bajas por distintas razones, Martín Demichles optaría por un equipo con nombres ya conocidos y una formación muy diferente a las últimas que paró Marcelo "Muñeco" Gallardo antes de terminar su vínculo con River: Ezequiel Centurión; Leandro González Pírez, Emanuel Mammana, Robert Rojas; Matías Kranevitter, Santiago Simón, Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Esequiel Barco, Miguel Borja y Pablo Solari.

Ni bien terminado este compromiso internacional en San Luis, el "Millonario" pasará las fiestas en Buenos Aires y luego viajará a Estados Unidos para continuar con la pretemporada en la que ya tiene otros amistosos confirmados. Los comandados Martín Demichelis enfrentarán a Monterrey de México (10/01), Millonarios de Colombia (14/01) y Vasco de Gama de Brasil (17/01). La temporada en el fútbol argentino dará comienzo el último fin de semana de enero, en el que la "Banda" jugará ante Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de visitante y en el horizonte también tendrán la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

River Plate vs. Unión La Calera de Chile: hora, tv y cómo verlo online

El partido internacional entre River y Unión La Calera de Chile en el Estadio Único La Pedrera de San Luis comenzará a las 21:15 y será transmitido de manera exclusiva por Star+. En tanto, el streaming online se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante la aplicación de la mencionada plataforma.