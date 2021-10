Marcelo Gallardo quiere un delantero del fútbol argentino para reforzar a River

Marcelo Gallardo quiere que un delantero de otro equipo grande del fútbol argentino sea refuerzo de River en el próximo mercado de pases.

Como ocurrió a lo largo de los 7 años de Marcelo Gallardo a cargo de la dirección técnica de River Plate la dirigencia -que cambiará en diciembre- cumple con sus deseos en cuanto a los refuerzos que pide. El "Muñeco" quiere a un importante delantero del fútbol argentino que juega en otro equipo grande. No es la primera vez que su nombre suena en el Estadio Monumental y su llegada se concretaría en el próximo mercado.

Hablamos de Enzo Copetti, quien actualmente viste los colores de Racing Club de Avellaneda. A pesar de no pasar por el mejor momento en la "Academia" el joven de 25 años surgido de Atlético Rafaela demostró su potencial en varios partidos y llamó la atención del técnico quien piensa en reforzar el ataque y lo tiene en mente hace tiempo. Anteriormente las negociaciones quedaron truncas pero esta vez estaría todo encaminado.

El periodista Maximiliano Grillo de TNT Sports anunció la noticia durante el ciclo Halcones y Palomas en la previa del partido que el "Millonario" jugará ante Talleres de Córdoba por la fecha 17 de la Liga Profesional: "Escuchándolos en toda la hora que hablaron de Racing me quedó algo de Hernán Feler. Según lo que cuenta habría una linda posibilidad para River", anticipó.

"Creo que va a hacer un intento por Copetti. A Gallardo le gusta aunque no es que se muere por tenerlo. Pero dentro de los parámetros económicos que maneja el club, si Racing no hace uso de la opción de compra por el delantero lo aprovecharía River", anunció. Cabe destacar que el jugador todavía pertenece al conjunto santafesino por lo que si la institución de Avellaneda no lo adquiere sí lo haría la de Núñez.

Lo que se viene para River

Luego del triunfo en el clásico ante San Lorenzo por 3 a 1, la "Banda" se medirá ante Talleres de Córdoba este jueves 21 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes con el objetivo de seguir puntero. El lunes 25 recibirá a Argentinos Juniors en el Monumental, mientras que el 31 visitará a Estudiantes en La Plata. El fixture está confirmado hasta la fecha 20 donde "Millonario" jugará como local ante Patronato el domingo 7 de noviembre.

Posibles equipos para el duelo ante la "T"

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini o Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar o Tenaglia, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra, Héctor Fértoli; Carlos Auzqui, Diego Valoyes y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Felipe Peña Biafore, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Agustín Palavecino; Julián Álvarez y Braian Romero o Benjamín Rollheiser. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Darío Herrera