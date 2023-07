Lluvia de dólares: Boca, River y a otros 5 equipos la FIFA les pagó un bono gigante

Son varios los equipos argentinos que recibirán una gran partida presupuestaria por entregar jugadores a la FIFA. En total son 837 los futbolistas que estuvieron en la Copa del Mundo y son siete los clubes argentinos que más dinero se llevaron.

A seis meses de haber ganado el Mundial de Qatar, la FIFA decidió repartir dinero a todos los equipos del mundo que aportaron jugadores a la Copa del Mundo. En total, el ente madre del fútbol repartirá 209 millones de dólares entre las instituciones que cedieron jugadores a la competencia.

En este sentido, hay varios equipos argentinos que recibirán una partida presupuestaria a partir de entregar jugadores al Mundial de FIFA. De esta forma, se conoció que en total fueron 837 futobilistas los que fueron parte del torneo y, por cada uno de ellos, la FIFA pagará USD 10.950 por cada futbolista. Sin importar cuantos minutos haya jugado en el torneo. Con respecto a Argentina, River Plate sumó un ingreso de 1.204.547 dólares y es el líder del ranking nacional.

En este mismo sentido, en el segundo equipo en sumar dinero en Argentina estuvo Vélez Sarsfield que sumó 365.014 dólares, Independiente U$S 200.757, Talleres U$S124.104), Defensa y Justicia U$S 98.553), Newell’s Old Boys U$S 93.078 y Boca Juniors U$S 32.851. Con respecto, a esa misma situación, en otros países, el Manchester City U$S 4.596.445, FC Barcelona U$S 4.538.955, Bayern Múnich U$S 4.331.809, Real Madrid U$S 3.836.302) y PSG U$S 3.835.389.

El top 10 de clubes sudamericanos con más beneficios económicos

.1. River Plate (Argentina): 1.204.547

.2. Flamengo (Brasil): 883.355

.3. Club Nacional (Uruguay): 401.515

.4. Palmeiras (Brasil): 368.664

.5. Vélez Sarsfield (Argentina): 365.014

.6. Independiente del Valle (Ecuador): 356.801

.7. Sao Paulo (Brasil): 309.349

.8.. Millonarios (Colombia): 208.058

.9. Independiente (Argentina): 207.757

10. Peñarol (Uruguay): 207.757

Qué es el Programa de Ayudas a clubes de la FIFA

El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA fue firmado por Gianni Infantino y la Asociación de Clubes Europeos (ECA) hasta 2030 en la Asamblea General de la ECA, llevada a cabo en Budapest (Hungría), en marzo de 2023.