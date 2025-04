Liberaron a Matías Tissera, delantero de Huracán acusado de extorsión y amenazas

El delantero de Huracán, Matías Tissera, fue excarcelado este martes tras estar 21 días detenido en la cárcel de Bouwer, en Córdoba, por presunta extorsión y amenazas mediante un tercero a un empresario que lo habría estafado.

Desde el ´Globo´ esperan que el futbolista ex Platense llegue en horas de la tarde a Buenos Aires y mañana se incorpore a los entrenamientos del primer equipo que se ubica en el tercer lugar del Grupo A, ya clasificado a los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. La excarcelación del delantero de Huracán se da tras los tres pedidos de excarcelación por parte de su abogado Adolfo Allende Posse. A pesar de haber aceptado la solicitud, la causa no fue modificada y la investigación seguirá su curso.

El oriundo de Rojas fue aprehendido cuando iba a viajar con Huracán a San Pablo para disputar la primera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana ante el Corinthians de Brasil. Al jugador le dictaron prisión preventiva con el fin de evitar riesgos procesales como una posible fuga. Justamente, la defensa de Tissera hizo hincapié en la actualidad personal del jugador para descartar una posible fuga ante la Justicia. Los argumentos fueron que tiene contrato con Huracán, su hijo está escolarizado y cuenta con bienes como casa y auto en garantía.

Lo que aún no fue aprobado fue el pedido de cambio de carátula de "extorsión" a "coacción" por parte de la defensa del futbolista. Los últimos días en la cárcel, Tissera los pasó alimentándose de buena manera y teniendo dos horas de ejercicios físicos por día. En lo futbolístico, Huracán volverá a sumar a Tissera de cara a la fase final del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a los últimos tres partidos del Grupo C de la Copa Sudamericana donde el ´Globo´ es líder. Antes de su detención en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el futbolista formado en Newell´s Old Boys de Rosario había jugado 10 partidos con dos goles con la camiseta de Huracán, uno ante Tigre y otro ante Vélez.