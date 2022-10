La grave denuncia de Ricardo Centurión a Vélez: "Soy una persona"

El exjugador de Racing y San Lorenzo fue separado del plantel y sigue en conflicto con el club de Liniers.

Ricardo Centurión publicó un fuerte mensaje en Instagram donde acusó a Vélez Sarsfield de no haberle enviado un médico cuando lo necesitaba.

Ricardo Centurión publicó un fuerte mensaje en Instagram donde acusó a Vélez Sarsfield de no haberle enviado un médico cuando lo necesitaba.

Ricardo Centurión, quien hace algunas semanas había confesado el duro momento que está viviendo al no ser tenido en cuenta por Vélez Sarsfield, volvió a reaparecer y no ocultó su malestar: En un posteo en redes sociales, realizó una grave denuncia sobre el comportamiento del club de Liniers hacia él.

El presente de "Ricky" no es el que hubiese esperado ni mucho menos. Sin ser tenido en cuenta por el entrenador del "Fortín" desde que regresó de San Lorenzo a mediados de 2022, el exjugador de Racing se está entrenando diferenciado del plantel de Primera con un preparador físico particular. A finales de septiembre, en una entrevista radial había dicho que por la angustiante situación que estaba pasando llegó a tener "ataques de pánico". Y este martes, sumó un nuevo capítulo en la tensionante relación que atraviesa con el club.

A través de su cuenta de Instagram, Centurión publicó una dura acusación hacia los dirigentes de Vélez. "Te sentís mal y ni un médico te mandan, y eso que vine a la Villa Olímpica. Se ve que el doctor estaba ocupado. No se olviden que soy una persona y todavía jugador de ustedes", escribió en una historia de la red social.

Ricardo Centurión publicó un fuerte mensaje en Instagram donde acusó a Vélez Sarsfield de no haberle enviado un médico cuando lo necesitaba.

Según lo que se desprende de su texto, el jugador de 29 años habría solicitado un médico en el predio en el que se entrena el "Fortín" y no le habrían prestado atención. Hasta el momento ningún directivo de la institución realizó una declaración sobre la denuncia de "Ricky", pero lo que parece claro es que su futuro está cada día más lejos de Liniers, cuando aún tiene contrato hasta diciembre de 2023.

Centurión, lejos del Rosario Central de Carlos Tevez

Carlos Tevez y Centurión tienen una buena relación desde que fueron compañeros en Boca Juniors. El "Apache", conocedor de la situación que está pasando "Centu" en Vélez se acercó para ayudarlo de manera personal y, además, desde lo profesional. Cuando todos los camninos conducían a que el talentoso mediapunta terminaría jugando en Rosario Central, una insólita situación casi que da las negociaciones finalizadas.

Según trascendió, cuando ya habían acordado reuniones para cerrar los números, Centurión dejó de contestarle los mensaje a Tevez y el exjugador del seleccionado argentino, por esta razón, le señaló a los dirigentes del "Canalla" que no siguieran insistiendo por él. De esta manera, de no retomar las conversaciones, "Ricki" perderá una oportunidad de volver a jugar en el fútbol argentino.