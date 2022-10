Habló el hijo del hombre fallecido en Gimnasia-Boca: "Murió frente a los nietos"

El hijo de César Regueiro negó que su padre tuviera problemas cardíacos y lamentó la represión de la policía.

Sergio Regueiro, hijo del hombre fallecido en Gimnasia vs Boca: "Mi padre no tenía problemas de nada".

Sergio Regueiro, hijo del hombre fallecido en Gimnasia vs Boca: "Mi padre no tenía problemas de nada".

Luego de la represión policial en la noche del jueves en el partido entre Gimnasia de la Plata y Boca Juniors, habló el hijo del hombre fallecido por un paro cardiorespiratorio y negó que su padre tuviera problemas cardíacos preexistentes, tal como había afirmado el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

"Mi viejo estaba en la popular con mi hermana, los dos nenes y con su hermano. Cuando salió con los nenes (de la cancha) se descompuso, no sabemos qué pasó. No podían respirar. Estaba todo cerrado y salió como pudo. Mi viejo estaba desperado por los nenes, porque no podían respirar", comenzó diciendo Sergio, hijo de César Regueiro, el hombre de 57 años fallecido en las inmediaciones del Estadio Juan Camilo Zerillo.

Berni había declarado a la prensa que Regueiro sufría de problemas cardiorespiratorios, sin embargo Sergio negó esa afirmación. "Que se haga justicia. Que dejen de hablar los que dicen que tenía problemas (cardiorespiratorios), no tenía problemas de nada. Mi viejo falleció adelante de los nenes, vieron todo", comentó.

La represión llevada a cabo por la Policía se dio luego de que muchos hinchas no pudieran ingresar a la cancha, aún cuando tenían su entrada en mano. Además de intentar disipar a la gente de las inmediaciones con balas de goma y gases lacrimógenos, el organismo de seguridad cerró las puertas y los hinchas quedaron atrapados, entre ellos Regueiro, que estaba junto a sus nietos, su hija y hermano. "La gente quería salir y la Policía reprimió tirando gases. Era una cosa de locos. Mi padre quedó en medio del quilombo y se descompuso porque no podía respirar. Él se preocupó por los hijos de mi hermana", manifestó.

"Cuando mi viejo se descompone, mi hermana pierde de vista a uno de sus nenes y sale corriendo. Después que cayó al piso, lo corrieron a un costado como a un perro y lo dejaron tirado. La misma gente, a pesar de todo, le hizo RCP. Lo asistieron los hinchas. Lo dieron por muerto y los servicios médicos no hicieron nada", expresó César.

El hijo del hombre fallecido contó qué esperan de acá en más sobre la investigación de la muerte: "Vamos a tratar de darle un buen descanso a mi viejo y que se haga justicia...si falló la Policía o quién fue. Si no hubieran tirado gas, la gente hubiese visto el partido. Mi viejo era un hombre sano".