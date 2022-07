Gallardo se sacó, insultó al árbitro y lo expulsaron: "Tené huevos"

El entrenador de River se volvió loco con Nicolás Lamolina que, después de varios insultos, lo terminó echando.

La situación actual de River Plate en el campeonato y la reciente eliminación en la Copa Libertadores de América pone de manifiesto los estados alterados tanto de los hinchas como de Marcelo Gallardo. El entrenador se sacó con el árbitro del encuentro en el que perdió ante Godoy Cruz y le disparó: "Pelotudo".

El enojo de Marcelo Gallardo se dio después de una expulsión -muy llamativa- de Aliendro. Completamente sacado, el entrenador empezó a insultar a Nicolás Lamolina y, frente a frente, le dijo: "Tené los huevos para echarme, pelotudo".

La hinchada de River, que acompañó en gran número, alentó a su equipo hasta el final aunque se retiró preocupada por un primer tiempo muy discreto que no pudo ser disimulado por la entrega de la segunda etapa.

Borja firma su incorporación a River y se suma al plantel de Gallardo

Después de varios días de idas y vueltas, finalmente el delantero colombiano Miguel Borja emprendió un viaje hacia Buenos Aires para terminar de cerrar su incorporación para River Plate.

"Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban", sostuvo Borja en el aeropuerto de Barraquilla. Fue antes de su viaje a Bogota. En este punto añadió: "El día que tenía que ir a entrenar iba y el día que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico".

Por otro lado, en la misma charla, el delantero añadió que ahora llega a "uno de los mejores equipos del continente". Se espera que el arribo sea a las 7.15. Luego se someterá a estudios médicos en una clínica del barrio de Belgrano para después firmar el contrato que lo ligará a River Plate hasta diciembre de 2025.