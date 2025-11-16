Estudiantes vs. Argentinos por el Torneo Clausura: hora, TV en vivo y streaming online

Estudiantes de La Plata tiene un partido clave este domingo cuando reciba a Argentinos Juniors por la última fecha del Torneo Clausura 2025, con la difícil misión de asegurar su clasificación a los octavos de final. El equipo de Eduardo Domínguez viene de caer 1-0 ante Tigre en un resultado que lo dejó sin chances de clasificar a copas internacionales por la tabla anual, mientras que el Bicho llega motivado tras vencer a Belgrano en una final y se mantiene en zona de clasificación con la misma cantidad de puntos pero mejor diferencia de gol.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors?

El partido entre Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors por la fecha 16 del Torneo Clausura se jugará este domingo 16 de noviembre de 2025, a partir de las 20:15 horas (hora argentina) en el Estadio Jorge Luis Hirschi (Estadio UNO) de La Plata. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

El Pincha llega a este compromiso tras sufrir una dolorosa derrota por 1-0 ante Tigre, resultado que lo dejó sin posibilidades de clasificar a competiciones internacionales mediante la tabla anual. Este tropiezo ante un rival directo generó frustración en el equipo dirigido por Eduardo Domínguez, que había soñado con el boleto continental hasta el final de la temporada.

Sin embargo, Estudiantes todavía tiene una misión por cumplir en este Torneo Clausura: asegurar su pasaje a los octavos de final. El equipo platense se encuentra actualmente en zona de clasificación, pero necesita sumar puntos en esta última fecha para no depender de otros resultados y sellar definitivamente su boleto a la siguiente instancia del certamen doméstico.

A nivel táctico, Eduardo Domínguez enfrenta una importante decisión en el ataque. El entrenador había pensado en Cristian Medina como falso nueve durante algunos tramos del último partido, pero fue José Sosa quien actuó más tiempo en esa posición, recordando su rol ante la ausencia de Guido Carrillo. Con Lucas Alario y Facundo Farías lejos de la consideración para esa función específica, el juvenil Fabricio Pérez aparece como la otra alternativa para acompañar el esquema ofensivo. El resto del equipo parece prácticamente definido, con los importantes regresos de Leandro González Pirez y Mikel Amondarain entre los titulares.

Por su parte, Argentinos Juniors llega a La Plata con la moral alta tras vencer a Belgrano por la mínima en una verdadera final. Ese triunfo le permitió al conjunto de La Paternal mantenerse en puestos de clasificación a octavos de final, igualando en puntos a otros equipos pero con mejor diferencia de gol que los mantiene por encima en la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por Nicolás Diez ha mostrado irregularidad en las últimas fechas, cosechando una victoria, dos derrotas y un empate. Estos resultados dejan en evidencia la falta de consistencia del Bicho, que deberá mejorar su rendimiento si quiere asegurar su clasificación sin sobresaltos. Gonzalo Siri Payer seguirá siendo el arquero titular en un equipo que tiene dudas en el mediocampo ofensivo.

Este encuentro en el Estadio UNO representa la última oportunidad para ambos equipos de consolidar su posición en la tabla del Torneo Clausura. Tanto Estudiantes como Argentinos necesitan sumar para evitar depender de combinaciones de resultados, por lo que se espera un partido intenso y disputado desde el primer minuto. La historia reciente entre ambos equipos muestra encuentros parejos, donde el factor local suele ser determinante para inclinar la balanza.

Formaciones probables de Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; José Sosa o Fabricio Pérez.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri Payer; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Lautaro Giaccone; Diego Porcel o Nicolás Oroz, Tomás Molina.

El técnico del Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, podrá contar con el regreso de dos piezas fundamentales para este encuentro decisivo. Leandro González Pirez y Mikel Amondarain volverán a la alineación titular después de haber sido preservados en el último partido, lo que le dará mayor solidez defensiva y equilibrio en el mediocampo al conjunto platense.

La principal duda en el equipo pasa por la posición de delantero centro. Con Guido Carrillo ausente, José Sosa se perfila como la opción más experimentada para actuar como falso nueve, rol que ya desempeñó en el partido anterior. Sin embargo, el juvenil Fabricio Pérez también tiene chances de ingresar desde el arranque si Domínguez decide apostar por un perfil más vertical. Lucas Alario y Facundo Farías no están siendo considerados para ocupar esa posición específica en el esquema táctico del entrenador.

Por el lado de Argentinos Juniors, Nicolás Diez tiene prácticamente confirmado a Gonzalo Siri Payer como arquero titular. El guardameta será una pieza clave para intentar frenar las aspiraciones del Pincha de asegurar su clasificación a octavos con una victoria en casa.

La única duda significativa en el equipo de La Paternal se encuentra en el mediocampo ofensivo, donde Nicolás Oroz y Diego Porcel compiten por acompañar a Tomás Molina en el ataque. La decisión del entrenador dependerá de si busca mayor creatividad con Oroz o un perfil más dinámico con Porcel. El resto de la formación se mantendría sin cambios respecto al último partido.

Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors: ficha técnica