Estudiantes recibe a Boca en un partido clave para ambas tablas: hora, TV en vivo y streaming

Estudiantes recibe a Boca, en un partidazo por el Torneo Clausura 2025.

Boca Juniors visitará a Estudiantes este domingo 2 de noviembre del 2025 en el estadio UNO, con la difícil misión de afrontar el encuentro sin su columna vertebral del mediocampo: Leandro Paredes llegó a las cinco amarillas ante Barracas y será baja, mientras que Rodrigo Battaglia continúa recuperándose de un desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. A falta de tres fechas para el final de la fase regular, ambos equipos se juegan mucho en las dos tablas del Torneo Clausura del fútbol argentino, ya que el ganador quedará momentáneamente en lo más alto de la Zona A y dará un paso importante en la anual de cara a la clasificación a las competencias internacionales del próximo año.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Estudiantes, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca y Estudiantes?

El partido entre Boca Juniors y Estudiantes por la jornada 14 del Torneo Clausura se jugará este domingo 2 de noviembre de 2025, a partir de las 16 horas de Argentina en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata. El encuentro será transmitido en vivo en la telvisión por TNT Sports. El árbitro principal del partido será Leandro Rey Hilfer. El streaming online correrá por las cuentas de TNT GO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO.

El Xeneize llega a este compromiso tras conseguir una importante remontada en Olavarría y Luna, donde venció 3 a 1 a Barracas Central. Este resultado le permitió al conjunto que comanda Claudio Úbeda alcanzar los 53 puntos y regresar al segundo lugar de la tabla anual. Con 62 unidades, Rosario Central ya tiene asegurada su participación en la próxima Libertadores, y hoy Boca se estaría metiendo directamente a la fase de grupos con esos 53 puntos.

Sin embargo, los dirigidos por Úbeda no deben confiarse ya que muy cerca están River con 52 puntos, Argentinos Juniors con 51 y Deportivo Riestra. Una victoria en La Plata haría llegar al Xeneize al Superclásico del 9 de noviembre con ventaja sobre su rival de toda la vida, en un partido que promete definir gran parte de las aspiraciones de ambos en la temporada.

El encuentro también será decisivo pensando en las posiciones de la Zona A del Clausura. Actualmente el conjunto de La Ribera aparece con 20 puntos, mientras que el Pincha lidera junto a Central Córdoba con 21 unidades. Un triunfo de Boca lo dejaría como puntero momentáneo del grupo, a la espera del choque entre el Ferroviario y Racing del próximo lunes.

Por su parte, Estudiantes viene dulce tras ganar 2 a 0 el clásico frente a Gimnasia con goles de Edwin Cetré y Guido Carrillo. Además, estiró a cinco partidos su invicto en el certamen, lo que le permitió escalar hasta lo más alto de su grupo. El Pincha no pierde desde el 13 de septiembre, día en el que cayó 2 a 1 como local ante River.

También es un partido clave para el equipo platense pensando en la tabla anual. Con 42 unidades se encuentra en la 12° posición, a tres puntos de Tigre, el último de los clasificados a la Copa Sudamericana. Sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los tres partidos que restan es vital para mantener vivo el sueño de jugar una competencia internacional el año próximo. Una victoria o un empate posicionaría a los de Eduardo Domínguez como único líder de la Zona A.

Quien vivirá una jornada especial será Eduardo Domínguez, ya que alcanzará los 150 partidos dirigiendo a Estudiantes. El entrenador asumió el 7 de marzo de 2023 y obtuvo tres títulos en la institución: la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y el Trofeo de Campeones de aquel año, consolidándose como una de las figuras más importantes en la historia reciente del club.

Estudiantes recibe a Boca, en un partidazo por el Torneo Clausura 2025.

Formaciones probables de Estudiantes y Boca

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Román Gómez; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios, Guido Carrillo.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

El técnico de Boca, Úbeda, haría dos modificaciones con respecto al equipo que venció 3 a 1 a Barracas: una obligada por la suspensión de Leandro Paredes y otra por una cuestión futbolística. El capitán xeneize alcanzó las cinco amarillas en la victoria ante el Guapo y, más allá de que se limpió para el Superclásico del próximo fin de semana, se perderá su primer partido desde que regresó al club. Su lugar se lo debatían Tomás Belmonte y Ander Herrera, y el Sifón se inclinaría por el ex-Lanús pese a su falta de continuidad. Acompañándolo estará Milton Delgado, el reemplazante natural del desgarrado Rodrigo Battaglia, quien volvió a la titularidad tras un gran Mundial Sub 20 en el que obtuvo el Balón de Bronce.

Úbeda volvería a optar por un extremo natural para acompañar a la doble punta, tras la inclusión fallida de Williams Alarcón ante el Guapo. Exequiel Zeballos iría de arranque tras sus muy buenos ingresos en la derrota frente a Belgrano, donde anotó el gol del descuento, y en la victoria del lunes pasado, donde fue clave en el primer gol de Milton Giménez y asistió a Miguel Merentiel para liquidar el partido. Tanto Barinaga como Merentiel terminaron con molestias el partido pasado, pero se entrenaron con normalidad durante la semana y serán de la partida este domingo.

En Estudiantes, Domínguez tiene todo mucho más claro. Por primera vez en varios meses, ya sin el trajín de la doble competencia y con dos semanas de descanso, tiene todo su equipo a disposición. El técnico del Pincha se plantearía repetir el mismo once que se impuso en el clásico ante Gimnasia por 2 a 0, manteniendo la base que le ha dado tan buenos resultados en las últimas jornadas. Con Fernando Muslera bajo los tres palos y la dupla ofensiva conformada por Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo, Estudiantes buscará aprovechar la localía para seguir sumando de a tres.

Estudiantes vs. Boca: ficha técnica