En Rojo: Independiente puede ser el primer grande eliminado del Torneo Clausura

En la tarde del martes 30 de septiembre, se produjo el final de la décima fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino y, con ella, quedó una sensación bastante amarga entre los hinchas de Independiente de cara a los octavos de final. Los partidos pasan, el equipo sigue sin levantar cabeza y crecen las chances de que quede afuera de la fase de campeonato.

El cambio de cuerpo técnico en el "Rojo" no es ninguna casualidad, debido a que Julio Vaccari no podía llegarle con su mensaje a los jugadores y la posición en la segunda zona del campeonato tampoco ayuda. El equipo ahora dirigido por Gustavo Quinteros se encuentra en el último escalón de la Zona B con tan sólo cinco unidades, que son producto de una misma cantidad de empates y la ausencia absoluta de victorias. Una serie de datos que preocupan y hace bastante ruido. Hoy, Independiente se encuentra a 7 puntos de Sarmiento de Junín (octavo), con 21 unidades aún en disputa para ambos.

Es por ello que Quinteros está obligado a conseguir un cambio que le permita a Independiente salir del fondo de la tabla y comenzar a soñar con la clasificación a los octavos de final. El margen de error que dispone es bastante corto, ya que al certamen le quedan seis fechas, aunque el "Rey de Copas" tiene un partido menos porque debe disputar el duelo postergado ante Platense de local. Dependiendo de cómo salgan los demás equipos, el "Rojo" podría clasificarse o ser el primero de los grandes sin chances de dar una vuelta olímpica.

Hay que recordar que el "Rojo" se encuentra eliminado de la Copa Sudamericana, no tiene chances en la Copa Argentina y sólo dispone del Clausura como el gran objetivo hacia el final de la vigente temporada. Por otro lado, el acceso a las Copas del 2026 lo tiene cerca de quedarse con un cupo para sumar minutos en el plano internacional, pero depende de que gane y que los demás sufran un bajón futbolístico. Por ahora, marcha 15° con 34 unidades con un encuentro menos, a 6 de Huracán, el último que se estaría clasificando a la Sudamericana.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino

La falta de gol, otro dolor de cabeza para Independiente

Si repasan las tablas de las dos zonas del Torneo Clausura, se puede apreciar que Independiente junto a Talleres, Instituto y Huracán disponen de un gran problema que es la falta de gol: solo anotaron cinco. El equipo que es dirigido por Quinteros tiene como goleador a Felipe Loyola con dos tantos, mientras que los demás fueron marcados por Gabriel Ávalos, Nicolás Freire y Nicolás Tripichio.

Esta dato no es menor porque es uno de los que permite entender el mal momento que está atravesando el conjunto de Avellaneda y que de mejorar sus registros podría cambiar de gran manera su presente. Sólo resta que los jugadores afinen la puntería y tomen mejores decisiones frente al arco. Algo que quedó expuesto en el gol que Pablo Galdames pudo haber convertido en el clásico ante a Racing.

¿Cómo se jugarían hoy los octavos de final del Clausura?

Tras el empate entre Newell's y Estudiantes en Rosario, se produjo la culminación de la décima jornada del campeonato y esto permite apreciar cómo quedarían los cruces de octavos de final. Si bien falta, se puede comenzar a ver una cierta tendencia que podría darse dentro de seis jornadas.