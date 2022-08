En medio de la incertidumbre por Rossi, Boca sueña con sumar a un arquero de Selección

Boca Juniors está cada vez más cerca de sumar a un importante arquero de Selección en medio de la incógnita sobre la continuidad de Agustín Rossi en el "Xeneize".

En medio de la incertidumbre por la continuidad de Agustín Rossi en Boca Juniors, desde la institución tienen la intención de sumar a un importante arquero con pasado en la Selección Argentina. La interesante trayectoria de dicho portero es lo que más llamó la atención de los directivos, que no están lejos de concretar su arribo. Mientras tanto, el futbolista apuntado se entrena en otro grande del fútbol argentino para seguir en actividad.

Se trata de Sergio Romero, quien actualmente está sin club luego de su paso por el Venezia de Italia pero se prepara en el predio Tita Mattiussi de Racing para volver de la mejor manera. El héroe de la semifinal del Mundial de Brasil 2014 ante Países Bajos ya tuvo contacto con la dirigencia de Boca y es el principal candidato a ocupar el lugar de Rossi en caso de que éste no renueve su contrato.

Según trascendió, "Chiquito" Romero ya se reunió con parte del Consejo de Fútbol de Boca y su llegada está encaminada. Claro que, dependerá del acuerdo al que lleguen ambas partes para que finalmente vista el buzo del elenco "Azul y Oro" en la presente temporada. Las posibilidades de quedarse en la "Academia" son pocas, ya que Gastón "Chila" Gómez se aseguró la titularidad y su suplente es Gabriel Arias, que volvió tras una dura lesión.

En cuanto a sus números en nuestro país, Romero debutó en 2007 con la "Academia" en un empate 1 a 1 ante Nueva Chicago. Sólo fueron cuatro partidos, pero su desempeño en el equipo y en el seleccionado Sub 20 llamaron la atención de Louis Van Gaal para sumarlo al AZ Alkmaar de Países Bajos. Tras cuatro temporadas llegó a la Sampdoria y luego tuvo un breve paso por el Mónaco antes de llegar al Manchester United. En 2021 arribó al Venezia de Italia, donde finalmente quedó libre. Con la Selección Argentina obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y fue gran protagonista en Brasil 2014, en donde los de Alejandro Sabella cayeron ante Alemania en la final.

La primera respuesta de Chiquito Romero a Boca

Cara a cara con los periodistas en el predio Tita Mattiussi de Racing Club de Avellaneda, el portero misionero de 35 años fue muy sincero con sus dichos y no dejó dudas: "Nunca descarto una propuesta del fútbol argentino. Cuando llegan las ofertas, las analizo en familia y ahí decido". Además, aclaró que en las últimas horas no hubo un llamado oficial desde La Ribera para intentar ficharlo: "No me llamaron de Boca".

Sin embargo, el deportista que actualmente entrena en la "Academia" -donde surgió- recordó que "El Xeneize" ya quiso contratarlo allá por el 2017: "Me llamó Guillermo (Barros Schelotto) una vez, pero en ese momento era muy difícil venir. Estaba en el Manchester United con (José) Mourinho, que me quería y jugaba". "Ellos tienen a Agustín Rossi y yo no estoy con la idea de tapar a arqueros más jóvenes", se desligó de la cuestión.