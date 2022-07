Boca piensa en Chiquito Romero y él respondió: "Se han comunicado"

"Chiquito" Romero se refirió al supuesto interés de Boca por contratarlo en este mercado de pases del fútbol argentino. La palabra del exarquero de la Selección Argentina.

Boca ya piensa en otros posibles arqueros en este mercado de pases del fútbol argentino, mientras negocia con Agustín Rossi para la renovación del contrato que vencerá el 30 de junio de 2023. De acuerdo con algunos portales, en el caso de que las tratativas con el actual portero titular no lleguen a buen puerto, uno de los apuntados por el Consejo de Fútbol es Sergio "Chiquito" Romero.

Sin continuidad en las últimas cinco temporadas en su carrera profesional y agente libre por estas horas, el exguardavalla de la Selección Argentina espera ofertas mientras se entrena individualmente en el Tita Mattiussi, el predio de las divisiones inferiores de Racing. En la previa a una nueva sesión de trabajo personal en Avellaneda, el misionero de 35 años y 1.91 m. dialogó con los medios presentes en el lugar.

Boca piensa en Chiquito Romero: la respuesta del arquero

Cara a cara con los periodistas en el Tita, el jugador fue sincero: "Nunca descarto una propuesta del fútbol argentino. Cuando llegan las ofertas, las analizo en familia y ahí decido". Además, aclaró que en las últimas horas no hubo un llamado oficial desde La Ribera para intentar ficharlo: "No me llamaron de Boca".

Sin embargo, el deportista recordó que "El Xeneize" ya quiso contratarlo allá por el 2017: "Me llamó Guillermo (Barros Schelotto) una vez, pero en ese momento era muy difícil venir. Estaba en el Manchester United con (José) Mourinho, que me quería y jugaba". "Ellos tienen a Agustín Rossi y yo no estoy con la idea de tapar a arqueros más jóvenes", se desligó de la cuestión.

Chiquito Romero se aleja de Boca: "Mi idea es volver a Europa"

Con relación a su futuro, Sergio admitió que aún piensa en triunfar en el Viejo Continente: "Se han comunicado preguntando cómo es la situación porque saben que soy jugador libre". En la misma línea, detalló que ya rechazó ciertas propuestas por diversos motivos: "Hace unas semanas descarté tres de Arabia y, como en la familia son muchas mujeres, es complicado ir a esos destinos. Primero quiero tener el alta médica y después mi idea es volver a Europa".

Chiquito Romero fue contundente: "No me llamaron de Boca".

Chiquito Romero elogió a la Selección Argentina, a Lionel Messi y a Lionel Scaloni

Más allá de que no puede atajar con el buzo albiceleste oficialmente desde 2018, el arquero habló maravillas de "La Scaloneta". Incluso, manifestó que "el grupo está muy bien, ganar la Copa América era lo que se necesitaba". Y hasta vaticinó que "Argentina va a hacer un gran Mundial (de Qatar 2022)".

Con relación al capitán del conjunto nacional, el misionero opinó que "´Leo´ cambió esa faceta de antes, con 35 años sabe que el equipo depende de él pero desde otro lugar" y aseguró que "aporta ya sea de enganche, de segunda punta o más atrás. Está más grande y piensa cada vez mejor las cosas". Acerca de Scaloni, dijo que "es importante la idea que tiene y lo que transmite".

Chiquito Romero habló de su posible vuelta a Racing

Consultado por el supuesto interés de "La Academia" por repatriarlo, el protagonista declaró: "Uno siempre tiene abierta las puertas del club, como de otros de Argentina". Además, elogió al conjunto de Fernando Gago, que según él "juega cada vez mejor, muy bien". "Juega bien a la pelota, hoy hace dos o tres goles por partido y lo disfruto muchísimo", recalcó.

Por último, Romero pareció haberse bajado de la chance de retornar a la institución que lo formó, en la que apenas disputó cuatro encuentros en 2007. Destacó que "sería una pena muy grande tapar a ´Chila´ (Gastón Gómez), (Gabriel) Arias y a (Matías) Tagliamonte porque están muy bien". "Si el día de mañana el club me necesita estaré dispuesto a volver, soy un agradecido: es mi casa y nunca voy a cerrar las puertas", sentenció.