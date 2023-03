El picante ninguneo del presidente de Talleres a Demichelis: "En algún momento"

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, ninguneó a Martín Demichelis y su tarea como técnico de River Plate.

El presidente de Talleres de Córdoba ninguneó a Martín Demichelis tiempo después de que el propio entrenador de River Plate le diga que no a la posibilidad de dirigir a la "T". El estratega que pasó por las juveniles del Bayern Munich y ocupó el lugar que dejó Marcelo Gallardo a fines del 2022 tuvo un ofrecimiento para comandar al conjunto de la Docta, pero no aprovechó la ocasión y el directivo no lo perdonó.

En pleno 2021, cuando los cordobeses tenían como objetivo llegar lejos en la Copa Sudamericana y lograr lo propio en los torneos locales, Andrés Fassi buscó a "Micho" para que se haga cargo del primer equipo. Finalmente, tras la salida de Alexander Medina llegó Ángel Hoyos y más tarde el portugués Pedro Caixinha. Este último dejó el puesto y el plantel quedó en manos de Javier Gandolfi, quien lleva a cabo su segundo ciclo y tuvo un muy buen arranque en 2023. Ahora, el mandamás recordó aquel hecho ocurrido hace dos años y atacó al técnico del "Millonario".

Fassi encabezó una transmisión en vivo desde el canal oficial del club en la que compartieron los objetivos para la temporada que se desarrolla actualmente. En la misma elogió y se refirió a la tarea de Gandolfi sin antes dejar un palazo y minimizar al DT de River. "Tal vez, en algún momento, tendrás que buscar a Martín Demichelis para que sea tu ayudante de campo", soltó el dirigente de Talleres.

Segundos después, el presidente de la "T" continuó con su discurso y agregó: "Esto que quede acá. Les pido por favor que no salga de acá que somos 600. Espero que no". Claro que la grabación del momento se hizo viral por la cantidad de gente que estaba atenta a la transmisión en vivo. Este comentario de Andrés Fassi alejó aún más las chances de que, en algún momento, "Micho" tome las riendas del elenco de la Docta.

La respuesta del presidente de River a Andrés Fassi

Horas después de los dichos del presidente de Talleres de Córdoba, Jorge Brito salió al cruce y le respondió de manera contundente. El mandamás de River Plate habló en Radio La Red, dio su parecer sobre la opinión de su colega y no se guardó nada. "Fassi para hacer chistes es bastante malo. No son para hacer sobre otros, más si no lo conoce. Lo respeto como dirigente, pero la frase fue desafortunada hablando de otra persona", expresó. Por otro lado, se refirió al contexto en el cual el dirigente de la "T" lo dijo: "Si fue en un ámbito privado puede ser, pero si lo hizo como declaración pública fue desafortunado".

Además, opinó acerca del presente de Martín Demichelis al frente del equipo y las comparaciones con Marcelo Gallardo: "Es inevitable que se los compare, pero el de Martín es un proceso nuevo que necesita su adaptación y también la de los jugadores que se incorporaron en este mercado de pases y el anterior. Es un equipo que se está armando y estamos confiados de que vamos a competir en todo".