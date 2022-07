El ídolo que se bajó para ser técnico de Boca Juniors: "Un compromiso"

Un importante ídolo de Boca Juniors se bajó de la posibilidad de asumir como técnico del primer equipo tras el despido de Sebastián Battaglia.

Un importante ídolo de Boca Juniors se bajó de la posibilidad de asumir como técnico luego del despido de Sebastián Battaglia. Comprometido con su equipo actual, el DT habló de su presente y de un posible interés del "Xeneize", pero fue contundente a la hora de responder con respecto a esa chance. Si bien ya dirigió al elenco "Azul y Oro" y consiguió varios títulos, su prioridad está lejos de La Bombonera.

Se trata de Guillermo Barros Schelotto, quien comanda a la Selección de Paraguay desde octubre del 2021. Los resultados no fueron los esperados en sus primeros partidos (1 triunfo, 2 empates y 5 derrotas), pero el "Mellizo" expresó su deseo de continuar en el conjunto "Guaraní" para afrontar lo que venga después del Mundial de Qatar 2022. De esta manera, se esfumaron las ilusiones de los hinchas boquenses por verlo nuevamente al frente del plantel.

"No me llamaron de Boca y tengo un compromiso por cumplir en Paraguay. Tengo cláusula de salida, todo el mundo la tiene, porque es lógica, pero nunca la puse sobre la mesa. Estoy ciento por ciento con el seleccionado de Paraguay. La gente de Boca me demostró un afecto y un cariño muy grande. Es una satisfacción que después de tanto tiempo sigan refiriéndose a mí", aseguró Guillermo acerca de la posibilidad de dirigir al "Xeneize" tras la salida de Sebastián Battaglia.

Por decisión del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Hugo Ibarra reemplazará al DT saliente y tendrá como ayudantes a Roberto "Tito" Pompei y Leandro "Tano" Gracian. Mariano Herrón, quien trabajó con él en el clásico ante San Lorenzo de Almagro, seguirá en la Reserva. Mientras tanto, el mencionado sector de la institución que lidera Juan Román Riquelme se tomará los próximos meses para definir al entrenador con el que el próximo año apuntarán nuevamente a la Copa Libertadores.

Riquelme rompió el silencio en medio de la crisis en Boca

"Tenemos 18 meses que van a molestar bastante, hay que tener paciencia. Las cosas van bien", afirmó Román, en una evidente referencia a las elecciones que se producirán en el club en 2023. Boca atraviesa momentos difíciles debido a la eliminación de la Copa Libertadores, la decisión de echar a Sebastián Battaglia y el rumbo errático en la Liga Profesional. No obstante, a través de un audio que reprodujo el periodista Jorge Rial, Riquelme aseguró que "no pasa nada".

"Tomamos las decisiones que tenemos que tomar con mucha calma y mucha seguridad, estamos para eso", puntualizó el exfutbolista sobre la decisión de remover de su cargo a Battaglia. En tanto que también disparó contra los medios de comunicación al sentenciar: "Está clarísimo que pasaron cosas que le dan de comer a los medios. Pero se está bien, se disfruta mucho".