El futuro de Agustín Rossi en duda para Boca: la decisión que le puede dar un dolor de cabeza a Riquelme

El arquero podría empezar a negociar con otro club como jugador libre a partir de enero.

El conjunto xeneize tendrá una nueva semana de complicaciones y, ahora, sufre por lo que pasa en su propio arco. Agustín Rossi resolvió postergar al menos por una semana su respuesta a la dirigencia por el ofrecimiento de Boca y está en duda sobre lo que puede ocurrir.

Más allá del espacio virtual, en la cabeza del "10" y los integrantes del Consejo de Fútbol, por el momento no existe la posibilidad de dejar a Hugo Ibarra fuera del banco de suplentes. No obstante, hay otra preocupación que está en la cabeza de los dirigentes. El arquero, quien en el último partido en la Bombonera fue ovacionado al grito de "no se va, Rossi no se va", en enero próximo podría empezar a negociar con otro club como jugador libre porque solamente le quedarán seis meses de contrato si no renueva.

Y como para agregarle una dificultad más a esta semana boquense, el arquero Agustín Rossi decidió postergar por al menos una semana su respuesta respecto del nuevo contrato que le acercó en persona Juan Román Riquelme para seguir cuatro años más en el club.

Boca negocia con Agustín Rossi para renovarle el contrato luego del alivio que significó la victoria por 3-1 contra Estudiantes de La Plata en "La Bombonera". Sin embargo, se encendió la alarma en el club de La Ribera porque otro gigante del continente quiere al arquero en este mercado de pases.

Se trata nada menos que de Flamengo de Brasil, una de las instituciones más poderosas de América. Mientras se dilatan las tratativas entre "El Xeneize" y el portero de 26 años, "El Mengao" se ilusiona con contar con el ex Chacarita ante la inminente salida de Diego Alves. El exarquero de Valencia de España tiene decidido retirarse en diciembre de 2022 y la entidad carioca irá por un reemplazante de jerarquía para cubrir los tres palos del "Fla". En este sentido, Rossi es uno de los principales candidatos, entre otras alternativas que también manejan.