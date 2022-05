El desagradable mensaje de Sebastián Villa: "Quien cuenta la historia es Caperucita"

El delantero colombiano publicó una repudiable frase en su cuenta de Instagram en medio

Las desafiantes actitudes de Sebastián Villa parecen no tener final. Luego de haber sido imputado y notificado de manera formal este jueves 19 de mayo en una causa por abuso sexual, el jugador de Boca Juniors no se quedó de brazos cruzados y publicó, en el día de su cumpleaños, una repudiable frase en su cuenta de Instagram con una imagen junto a su madre: " ...el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, ¿no?".

El mensaje del colombiano, que no fue sancionado por su club, fue para festejar en redes sociales su natalicio número 26, pero a la par, también deja una especie de aviso por la grave acusación que enfrenta, una más. "Hoy es un día especial en todos los sentidos posibles. Lo mejor es estar con aquellos que nos quieren, nos apoyan y nunca nos fallan. Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado, el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, no? Gracias Mami por estar conmigo hoy, gracias familia. Estoy rodeado de amor del bueno. Gracias a todos por cada mensaje de felicitación de cumpleaños de apoyo. Dios me los bendiga", fue el comunicado completo del exjugador de Deportes Tolima.

No es la primera vez que el delantero utiliza sus redes sociales para referirise a su cada vez más complicada situación personal, que ya tiene otra causa por violencia de género ocurrida en 2020. Horas antes del encuentro por semifinales del torneo argentino frente a Racing, el jugador publicó en Instagram una reprochable historia promocionando el partido con una canción del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, llamada "Todos quiere a Raymond", que dice: "Yo soy figura pública, estoy expuesto a la crítica de gente buena, gente humilde. Gente estúpida, gente humilde. Parásitos que le gusta hacerle daño a otras personas. Gente que te dan una crítica constructiva,Gente mala, que no merece estar vivaGente puerca, gente que brega al 100Gente que simplemente no le caigo bien".

La imputación a Villa por abuso sexual

En la tarde de este jueves, la fiscal Vanesa González, a cargo de la UFI N°3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora, notificó a Villa de los pasos a seguir y sus derechos como imputado, por un hecho ocurrido en 2021. Su abogado, Martín Apolo, aunque intentó exhimirlo de la prisión preventiva un día antes, aceptó el cargo. El viernes por la mañana, la médica del hospital Penna que atendió a la mujer que denunció a Villa y constató las heridas tras el presunto hechó, se hará presente ante dicha fiscalía para prestar declaración bajo juramento y confirmar si la constancia y firma registrada le pertenecen.