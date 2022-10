El curioso pedido de un periodista para que se quede Gallardo: "Deberíamos arrodillarnos"

Un famoso periodista partidario de River Plate lanzó un curioso pedido a través de sus redes sociales luego de la decisión de Marcelo Gallardo de irse del club. Por medio de su cuenta de Twitter, no dudó y le dejó un mensaje a todos los hinchas del "Millonario" que sueñan con que el "Muñeco" se arrepienta y siga un tiempo más en su cargo de DT. Claro que, todo dependerá del propio estratega, quien comunicó el pasado jueves que no seguiría.

Se trata de Atilio Costa Febre, quien relata la campaña de la "Banda" desde hace años y es un ferviente fanático. De hecho, fue quien "bautizó" a Gallardo como "Napoleón" tras la Copa Libertadores de América ganada en 2015 en la que avanzó por poco en fase de grupos, eliminó a Boca Juniors en octavos y se consagró en la final ante Tigres. Esta vez, aprovechó la ocasión para demostrar nuevamente su amor por el técnico con un tweet con el que hizo referencia al partido inolvidable en Madrid en 2018.

"El último intento para que Gallardo se quede: mañana en el Monumental deberíamos arrodillarnos todos desde el minuto 9 al 12. Aún cuando sepamos que la cosa está juzgada, apostemos al milagro que recorrerá el mundo", escribió Costa Febre en la red social del pajarito. El periodista se la jugó con un mensaje más que claro para los simpatizantes que asistan al Estadio Más Monumental y soltó un palito para el rival de toda la vida.

Es que River recibirá al Rosario Central de Carlos Tevez desde las 20:30 de este domingo 15 de octubre. De acuerdo a cómo salga Boca ante Newell's en Rosario, el "Millonario" puede tener chances de pelear el campeonato. El "Xeneize" (48) tiene un partido pendiente (vs. Gimnasia) y si no gana ni contra la "Lepra" ni con el "Lobo", le permitirá a Racing (47) y a los de Núñez (44) llegar a la última fecha con oportunidades.

El relator Atilio "Lito" Costa Febre sufrió una tremenda situación en su casa de Vicente López mientras relataba un partido entre River y Lanús el pasado mes de junio por la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Más Monumental. El periodista fue robado en su hogar por un grupo de ladrones. "Me destrozaron la vida", dijo en una entrevista.

El mítico relator riverplatense contó que, mientras transmitía el encuentro, un grupo de personas ingresó a su casa y la saquearon por completo. “Anoche mientras relataba River-Lanús, en Florida (Vicente López) me saquearon mi casa. Yendo a hacer la denuncia. Me destrozaron la vida”, escribió Costa Febre en redes sociales. Con respecto a los objetos de valor que perdió, Costa Febre, en charla con el canal TN, añadió que hubo "muchas pérdidas materiales", pero que afortunadamente "no había ninguna persona" en el momento del robo.