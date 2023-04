El comentario del Pollo Vignolo que enfureció a Latorre en Barracas-Boca: "Me tiran"

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó un comentario que enfureció a Diego Latorre en plena transmisión del encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors por la Liga Profesional.

Sebastián Vignolo lanzó un comentario que enfureció a Diego Latorre en plena transmisión de Barracas Central vs. Boca Juniors por la Liga Profesional. El conductor de ESPN F90 hizo una pregunta habitual de cada encuentro en el que relata y generó la bronca de su compañero que no tardó en cruzarlo. Para colmo, la periodista Morena Beltrán también se metió en el juego y junto al "Pollo" incomodaron al ex futbolista de Racing y el "Xeneize".

Como sucede en todos los partidos que narra, Vignolo se refirió a los jugadores que pasaron por los clubes que participan en el cotejo. No es la primera vez que "Gambetita" demuestra que no le gusta para nada esta iniciativa y aprovechó esta ocasión para contestar de manera contundente y en vivo. Si bien no hay muchos que vistieron las dos camisetas en el último tiempo, uno de los hombres del "Guapo" tuvo un recordado paso con la casaca "Azul y Oro" y lo mencionaron.

"Estamos junto a 'Gambeta', el querido Diego Latorre, para ver y compartir con todos ustedes la presentación de Barracas Central frente a Boca, futbolistas... tengo uno rápido, Mouche", lanzó el "Pollo" en la transmisión. En este momento, Latorre respondió: "No, por favor". Quien no dudó y soltó otro de los nombres de jugadores que pasaron por ambas instituciones fue Morena Beltrán: "Juega de titular el otro, es Ricky (Centurión)".

La charla siguió y el relator insistió: "Tempranito, antes de que salgan los equipos, de aperitivo". Esto enfureció nuevamente al ex hombre de Boca que soltó contra su compañera: "Usted, Morena, no se prenda", a lo que Beltrán respondió: "Diego, tendrías que estar contento porque ganó el Arsenal". "Sí, pero estas cosas ya me tiran", la cruzó Latorre.

El Tano Gracián defendió a Riquelme y dejó en ridículo al Pollo Vignolo

"¿Riquelme iba y te decía quién tenía que jugar?", preguntó el "Pollo" Vignolo en vivo en pleno pase de programa entre F12 y F90 a Leandro Gracián. Este último no tardó en responderle y lo hizo sin filtro: "No, es una falta de respeto a una persona como Román y segundo al entrenador que tomaba todas las decisiones habidas y por haber de lo deportivo en lo que respecta al plantel y todos los días. Nosotros con (Roberto) Pompei éramos los asistentes y armábamos la planificación. Nos preparamos para esto. Me parece una falta de respeto total que digan que Ibarra no estaba preparado".

Sin embargo, no fue la primera vez que apuraron al "Tano" con la misma pregunta y fue Aimar el que lo puso en aprietos. "¿Por qué no dirige Riquelme? Que es fácil opinar de afuera, que dirija y muestre". Ante los dichos del ex técnico, Gracián no dudó en cruzarlo: "Nosotros tenemos la potestad deportiva del plantel. ¿Cómo nos van a armar el equipo?". Por último, el ex compañero de Hugo Ibarra en el cuerpo técnico sostuvo que "Riquelme se enojaba por el rendimiento del equipo, pero nunca entró al vestuario y siempre tuvo un respeto enorme al trabajo".