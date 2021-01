El próximo sábado, desde las 21.30 hs, se disputará el Superclásico del fútbol argentino. Boca y River se enfrentarán por la Zona Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona y quien gane el partido, si no cae en la última fecha, podría asegurarse el primer puesto y la posibilidad de jugar por un nuevo título local. Pero más allá de lo que significa el campeonato, ambos tienen dos compromisos por Copa Libertadores y con pocos días de descanso, podrían hacer un mix entre titulares y suplentes pensando en las semifinales.

Por un lado, Marcelo Gallardo ya dio a conocer la lista de concentrados para visitar al Xeneize en la Bombonera. Con varios jugadores de renombre, algunos juveniles y la ausencia de Lucas Pratto (repentinamente se transformó en jugador del Feyenoord de Holanda), todavía no definió al once titular. Tras el 2-1 vs. Arsenal de Sarandí, el "Muñeco" recuperó a Enzo Pérez (Covid-19) y Nacho Fernández (molestias en la espalda) pero sufrió dos lesiones que podrían complicarlo: Fabrizio Angileri y Milton Casco, desgarrados. Paulo Díaz, que era duda, está entre los convocados.

De esta manera, el DT de River no tiene ningún lateral izquierdo y por eso deberá hacer algunos inventos para resolver la problemática. Si Díaz está para ser titular, podría formar zaga con Robert Rojas y Javier Pinola, pasar a la banda. Sino, Santiago Sosa podría sumarse a la línea defensiva o hasta utilizar a algún juvenil de la Reserva para que debute por la zona. "Boca tendrá un día más de recuperación, posiblemente le dé para jugar con todo... A nosotros no", dijo Gallardo tras la última fecha, claramente molesto por la fecha elegida.

Mirá la lista:

Por el otro lado, Boca se entrenó con la cabeza en ambos partidos y la ilusión renovada de cara a un nuevo año. Miguel Ángel Russo tiene a todos sus jugadores a disposición por lo que no tendrá grandes problemas para el armado de la formación de cara al partido de la noche del sábado salvo a Diego "Pulpo" González (contractura) que piensa en Santos. De todas formas, cabe destacar que el principal objetivo del club de la Ribera es la Copa Libertadores y por eso algunas figuras, como Carlos Tevez o Eduardo Salvio, podrían ingresar desde el banco de suplentes.

El Millonario jugará la ida vs. Palmeiras, en el Libertadores de América, el martes 5 de enero mientras que el Xeneize, con un día más de descanso, jugará el 6 vs. Santos en La Boca. Por esta razón, no se descarta que Russo utilice lo mejor que tiene para conseguir un buen resultado por la Copa Diego Maradona y así, seguir luchando en todos los frentes. En la última fecha, River recibe a Independiente mientras que Boca visitará a Argentinos Juniors en La Paternal.

Los convocados de Boca: