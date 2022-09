Boca vs. River: el nuevo video del momento de la lesión de Aliendro

El nuevo video del momento exacto de la lesión de Rodrigo Aliendro en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera por la Liga Profesional del fútbol argentino.

La nueva cámara sobre la jugada de la lesión de Aliendro en Boca vs. River.

La grave lesión de Rodrigo Aliendro fue uno de los temas principales del Superclásico que Boca le ganó a River por 1-0 en La Bombonera con el gol de Darío Benedetto. El mediocampista del "Millonario" se perderá lo que resta de este 2022 en el fútbol argentino para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Más allá de la trascendencia de la jugada que terminó con el volante fuera de acción en el segundo tiempo, la transmisión de la televisión en vivo no captó el momento exacto en el que la misma se produjo. De hecho, hubo una sola repetición desde una cámara muy lejana, por lo que no se llegó a apreciar bien lo que había ocurrido para causarle semejante daño físico al ex Colón de Santa Fe.

Con el correr de las horas, los canales del pack fútbol, ESPN Premium y TNT Sports, publicaron más imágenes en las que se vio un poco mejor lo que le había sucedido a Aliendro en River. Con repeticiones en cámara lenta y varias veces, se observa cómo Alan Varela lo choca se querer, se interpone en su camino, y el jugador de 31 años cae e impacta violentamente de lleno su rostro contra el césped.

Al reiterar varias veces la maniobra hacia adelante y hacia atrás, queda claro que fue involuntaria por parte del futbolista de Boca. No obstante, las consecuencias fueron gravísimas y preocupantes para el ex Chacarita, que pudo jugar apenas 22 minutos en el complemento, ya que había reemplazado a Marcelo Herrera en el entretiempo. El volante perdió mucha sangre por la nariz, además de que tenía el pómulo y un ojo muy hinchados.

ESPN publicó el nuevo video del momento exacto de la lesión de Aliendro.

El parte médico de River tras la lesión de Aliendro

A través de sus canales y redes sociales oficiales, la entidad de Núñez comunicó que el experimentado mediocampista "sufrió una fractura de macizo facial con hundimiento de malar y compromiso del piso de la órbita". Incluso, informó que "será intervenido quirúrgicamente en los próximos días" y se estima que no podrá volver a las canchas hasta 2023. Además, el club convocó a sus hinchas a apoyar al jugador bajo el hashtag #FuerzaAliendro en Twitter.

El parte médico de River tras la lesión de Aliendro.

Cuándo juega River: próximo partido vs. Banfield

Luego de la derrota en el Superclásico, el plantel del "Muñeco" Gallardo no tendrá demasiado tiempo para descansar. Es que recibirá al "Taladro" el miércoles 14 de septiembre a las 19 horas en el Estadio Monumental por la fecha 19 de la Liga Profesional, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. En tanto, el canal de la transmisión en vivo del partido en la televisión aún no fue definido.