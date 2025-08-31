Boca venció a Aldosivi en Mar del Plata y ratificó su buen presente en el fútbol argentino

Boca le ganó a Aldosivi, sumó su tercera victoria al hilo y es uno de los líderes de la Zona A.

Boca Juniors obtuvo un gran triunfo en su visita a Aldosivi en Mar del Plata: ganó por 2 a 0 por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Los goles del 'Xeneize' fueron obra de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia con asistencias del chileno Carlos Palacios y Leandro Paredes, a los 45 (+2) y 80 minutos de partido respectivamente. De esta manera, el equipo de Miguel Ángel Russo confirma su gran presente con tres victorias consecutivas y profundiza aún más la crisis del 'Tiburón', que con apenas tres unidades en siete jornadas marcha último y está muy complicado en la tabla anual y en la promedios, con serias chances de descender a la segunda categoría del fútbol argentino.

Los goles de Di Lollo y Battaglia en la victoria de Boca frente a Aldosivi por el Torneo Clausura 2025

El resumen del duelo Aldosivi vs. Boca por la fecha 7

Los primeros minutos del encuentro fueron con el equipo de Russo bien plantado en la ofensiva y hasta con situaciones de gol desperdiciadas, en medio de la neblina y con la poca visibilidad que había en la cancha. Cuando el desarrollo era equilibrado y se iban al descanso con el 0-0, el arquero local Jorge Carranza se apuró en sacar, Carlos Palacios cortó en la mitad de la cancha y tiró un centro preciso para que Lautaro Di Lollo hiciera el gol de la apertura del marcador.

En el complemento, el 'Xeneize' intentó controlar la posesión de la pelota, pero el local lo empujó poco a poco contra su arco con la urgencia de revertir el resultado adverso, fundamental por la crítica situación que atraviesa con los puestos de descenso (no gana desde mayo de este año: en el Clausura sumaba tres empates y tres derrotas). El duelo levantó temperatura con el correr de los minutos, con un fuerte cruce entre Leandro Paredes y Yonathan Cabral que derivó en amonestaciones para ambos.

Cuando el partido aún parecía abierto a falta de diez minutos para el final, Boca sentenció el resultado nuevamente desde un centro: el volante de la Selección Argentina asistió desde un córner a Rodrigo Battaglia, quien con un preciso cabezazo venció la resistencia de Carranza para el 2 a 0.

En tiempo de descuento y con la victoria ya asegurada, las alarmas se encendieron para Miguel Ángel Russo y su cuerpo técnico: en un mal movimiento, Agustín Marchesín sintió una fuerte molestia muscular en uno de sus gemelos y debió ser reemplazado por Leandro Brey. Si bien el equipo aprovechará el parate de dos semanas por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en las próximas horas le realizarán estudios para definir la gravedad de su lesión y cuánto tiempo le demandará recuperarse.