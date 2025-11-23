Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura 2025: hora, TV en vivo y streaming online

Boca Juniors vs Talleres por el Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors buscará extender su racha de cuatro victorias consecutivas cuando reciba a Talleres de Córdoba este domingo en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega con la confianza a tope tras imponerse en el Superclásico ante River y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026, mientras que el partido marcará el regreso emocional de Carlos Tevez a su casa, ahora desde el banco del equipo cordobés que logró escapar de la zona de descenso.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Talleres, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Talleres?

El partido entre Boca Juniors y Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 23 de noviembre de 2025, a partir de las 20 horas (hora argentina) en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de TNT GO, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Sebastián Zunino.

El conjunto xeneize llega a este compromiso con una racha de cuatro triunfos consecutivos que lo catapultaron al primer lugar de la Zona A con 29 puntos. Entre esas victorias se destaca el triunfo en el Superclásico ante River, un resultado que consolidó la confianza del plantel de cara a esta instancia decisiva. Esta campaña exitosa le permitió además asegurar su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un objetivo que el club perseguía tras dos años de ausencia en la competición continental.

Boca tiene una ventaja significativa para esta serie de playoffs: el haber finalizado como líder de su zona le garantiza disputar todos los partidos como local en La Bombonera, un fortín donde apenas sufrió dos derrotas en todo el año. Esta fortaleza en casa será un factor clave para el conjunto de la Ribera, que buscará aprovechar el apoyo de su hinchada para avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Talleres de Córdoba dejó atrás los fantasmas del descenso y logró meterse en los playoffs tras una notable recuperación que lo ubicó en el octavo lugar de la Zona B con 21 puntos. El equipo cordobés viene de empatar sin goles el clásico ante Instituto en la última jornada, resultado que combinado con otros marcadores favorables le permitió clasificar a esta instancia. De sus últimos nueve encuentros, la "T" solamente perdió uno: fue el 18 de octubre ante River, hace más de un mes.

El principal déficit del conjunto dirigido por Carlos Tevez es la producción ofensiva: con apenas nueve goles anotados en 16 jornadas, comparte junto a Instituto el peor registro goleador del Clausura. Sin embargo, su fortaleza radica en la solidez defensiva, habiendo recibido solamente 12 tantos en toda la fase de grupos, lo que demuestra el trabajo táctico del Apache en la contención.

Este partido tendrá un condimento especial por el regreso de Carlos Tevez a La Bombonera como entrenador, un escenario cargado de emotividad para el ídolo xeneize. Será la segunda vez que el Apache vuelve a su casa desde el banco rival, después del empate sin goles que consiguió en agosto de 2022 cuando dirigía a Rosario Central. La carga sentimental del encuentro agregará un atractivo extra a este cruce de octavos de final.

Formaciones probables de Boca y Talleres de Córdoba

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez, Miguel Merentiel.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick Morais, Luis Angulo.

El técnico de Boca, Claudio Úbeda, realizará dos modificaciones con respecto al equipo que venció 2-0 a Tigre el fin de semana pasado. Lautaro Di Lollo ingresará en lugar de Nicolás Figal en la defensa central, tras haber cumplido la fecha de suspensión por acumulación de cinco amarillas. En el ataque, Milton Giménez reemplazará a Ander Herrera, ya que el delantero había sido preservado ante Tigre por estar al límite de amonestaciones y una tarjeta amarilla lo hubiera dejado afuera de este compromiso crucial.

Rodrigo Battaglia volvió a entrenarse con normalidad durante toda la semana tras superar su lesión muscular y fue incluido en la lista de concentrados, aunque todo indica que comenzará el partido desde el banco de suplentes. La inactividad del volante central y el excelente nivel que está demostrando Milton Delgado en esa posición hacen que Úbeda opte por la continuidad. Existe una pequeña duda táctica en el mediocampo entre Carlos Palacios y Ander Herrera, aunque todo apunta a que el chileno será titular.

Por el lado de Talleres, Carlos Tevez deberá afrontar este partido sin una de sus piezas importantes. Valentín Depietri llegó a la quinta amonestación en el clásico ante Instituto y no estará disponible para este encuentro. El volante había acumulado 14 presentaciones y 2 goles en el Clausura, por lo que su ausencia será sensible para el esquema del Apache. Luis Angulo sería el encargado de ocupar su lugar en el once inicial.

Juan Camilo Portilla regresará a la formación titular tras haberse ausentado el fin de semana pasado por su convocatoria a la Selección de Colombia para la fecha FIFA de noviembre. El volante colombiano es una pieza clave en el mediocampo de Talleres y su retorno le dará mayor equilibrio al equipo. José Luis Palomino también está a plena disposición del cuerpo técnico para conformar la dupla central junto a Matías Catalán.

Boca vs. Talleres: ficha técnica