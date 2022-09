Beccacece a Boca: se va de Defensa, rechazó al club que es hincha y hay dudas sobre su futuro

Sebastián Beccacece confesó que no dirigirá al club del cual es hincha y dijo que escuchará ofertas del fútbol argentino. Boca Juniors puede ser una opción.

Sebastián Beccacece confirmó este jueves en conferencia de prensa que, finalmente, se irá de Defensa y Justicia tras el duelo del fin de semana frente ante Argentinos Juniors y no cuando termine el campeonato. Además, confesó que no dirigirá al club que ama y se especula con un futuro cercano a Boca Juniors.

La decisión de Beccacece de apurar su alejamiento del "Halcón" luego de la próxima fecha ante Talleres de Córdoba, abrió una posible puerta para que el rosarino llegue a Newell's Old Boys, club del que es hincha confeso. Y mucho más cuando confesó que está dispuesto a escuchar ofertas del fútbol argentino y del exterior.

Sin embargo, al ser consultado sobre la chance de dirigir a la "Lepra", el entrenador de 41 años fue tajante y no dejó dudas. "Hablo con Ignacio (Astore, presidente de Newell's) en estos días. Cómo dije en otras ocasiones, yo no voy a profesionalizar mi pasión. No voy a ir a esa institución que amo porque no estoy preparado para eso", manifestó el DT, cerrando cualquier rumor de negociación.

Pero más allá de negar un posible próximo paso al club rosarino, los rumores sobre su llegada a Boca Juniors empiezan a aumentar. Si bien Hugo Benjamín Ibarra tiene contrato con el conjunto "Xeneize" hasta diciembre de 2022, el Consejo de Fútbol aún no confirmó si el exlateral derecho continuará siendo el DT en 2023, y ahí se abre la posibilidad de "Becca".

Es que varios hinchas señalaron sus declaraciones contra Marcelo Gallardo como una gran oportunidad para contratarlo para el club de Brandsen 805. Si bien el propio Beccacece intentó desligarse de una disputa con el "Muñeco", en una de sus respuestas sobre el tema comentó que a lo largo de estos seis años en la Argentina y los que les tocó estar en el exterior, se imagina que a la hora de algún llamado hipotético van a mirar cómo desarrolló a sus equipos y jugadores.

Beccacece, sobre su salida de Defensa y Justicia

El entrenador del club de Varela, Sebastián Beccacece, anunció hoy su cambio de postura y finalmente renunciará al cargo tras visitar a Talleres de Córdoba, el domingo próximo en el Estadio Mario Alberto Kempes. "Sentí que tenía que estar para acompañar este tránsito. No estaba tampoco preparado para dejar a la gente y a los chicos que se quedaban. Valió la pena armar el grupo nuevamente y ahora es el momento ideal para irme", reconoció el DT en la conferencia de prensa brindada. "El tiempo me sirvió en lo personal para ir decidiéndome sobre la salida de este hermoso lugar, que es mi hogar. Me siento valorado, querido y respetado pero a veces hay que salir del estado de confort para encarar lo nuevo", explicó.