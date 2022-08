Battaglia, tras su salida de Boca: "No volví a hablar con Riquelme"

Sebastián Battaglia rompió el silencio tras su salida de Boca Juniors y habló de todo lo que vivió con el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme antes de que lo despidan.

Sebastián Battaglia rompió el silencio semanas después de su salida de Boca Juniors. El extécnico del "Xeneize" reveló todo sobre su relación con el Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme y lo que fue su paso por la institución desde que asumió en el primer equipo. Es que, más allá de los títulos ganados en su ciclo, los directivos del club tomaron la decisión de despedirlo luego de la eliminación de la Copa Libertadores a manos del Corinthians.

Por otro lado, el DT se refirió a la importancia del torneo continental y lo que esto significa para Boca. El estratega también opinó sobre la discusión por los premios que se dio días después de que lo despidan de su cargo, de Darío "Pipa" Benedetto y del caso de Agustín Almendra, que sin dudas marcaron momentos claves en su gestión como entrenador. Sin guardarse nada, Battaglia habló con TyC Sports en la previa del cruce entre el conjunto "Azul y Oro" y Agropecuario por la Copa Argentina.

"La Libertadores se transformó en una obsesión y es un error. Hoy está cada vez más complicado porque los equipos brasileños están muy fuertes y se está alargando esa brecha con ellos. Ojalá Boca pueda volver a ganarla, pero que sea una obsesión hace que pasen estas cosas, donde parece que es lo único que importa. Cuando quedás afuera de la Copa parece que lo demás no sirve, pareciera que no hay vida después de la Copa", sentenció Sebastián Battaglia acerca de lo que significa el mencionado certamen.

Acerca de sus declaraciones luego del encuentro ante el Corinthians por la Copa, Battaglia aclaró: "En ningún momento quise decir que Boca necesitaba muchos refuerzos. Nunca lo dije públicamente, pero sí puertas adentro. Todos los técnicos dicen que necesitan refuerzos. El momento puede que no haya sido el correcto, pero respondí una pregunta que me hicieron. Nunca pensé que eso podía sacarme del cargo".

El problema que vivió Battaglia con Almendra y el poco diálogo con Riquelme

Uno de los momentos que puso al DT en el ojo de la tormenta durante su gestión fue lo que pasó con Agustín Almendra. En esta ocasión, Battaglia habló del tema y sostuvo: "En su momento pasó lo que pasó y no quiero entrar en detalles. Como cabeza de grupo era la decisión que tenía que tomar para que el grupo esté bien y que los chicos de inferiores sepan los valores que hay que tener. No hubo vuelta atrás".

Por otro lado, el entrenador se refirió al diálogo que tenía con Juan Román Riquelme en Boca, a pesar del puesto importante que ocupa el ídolo: "Con Román hablaba, pero no específicamente de fútbol. No volví a hablar después de lo que pasó. Me reuní con los muchachos del Consejo y me comunicaron mi salida, no pedí explicaciones. Hemos compartido muchas cosas, pero es difícil también que puedan coincidir seis personas".