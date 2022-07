Battaglia habló de su salida de Boca y la relación con Riquelme: "Me dolió"

El entrenador dio detalles de cómo fue su despido y de la relación que mantuvo con el "10".

Sebastián Battaglia volvió a reaparecer públicamente luego de ser apartado de Boca Juniors y no se guardó nada. Si bien trató de medir sus palabras, el entrenador detalló cómo era la relación con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, y dejó en claro de qué manera tomó su despido del club.

En una entrevista que brindó al programa Animales Sueltos de América TV, Battaglia se refirió al vínculo que tenía con Román, dejando a entrever que no era muy fluido: "En otro momento hemos compartido muchos equipos, planteles Hoy estamos en diferentes funciones. Me dolió quizás la manera, la forma. Quedás un poco dolido por cómo se dio, al fin y al cabo todos queremos el bien para Boca. Con otras formas, y quizás sí. Me hubiera gustado tener un poco más de charlas de fútbol durante mi paso como DT del club. Hablaba más con los del Consejo, me hubiera gustado tener un poco más de charlas de fútbol con él. Duele quizás la forma en cómo se dio todo, cómo se fue avanzando y cómo termina. De hecho, no volví a hablar con Román después de irme, y tampoco con el Consejo".

El exvolante de 41 años también comentó sobre cómo le comunicaron que iba a dejar de ser el DT de Boca, cuando integrantes del Consejo lo citaron a una YPF para despedirlo: “A mí cuando me dijeron que iba a ser DT de Boca obviamente lo acepté, vinieron a mi casa... Y me hubiera gustado que fuera de otra manera en el final. Que vengan a mi casa, que hablemos un poco más... Esa es la parte que me duele. Cuando se dio de ser entrenador vinieron a mi casa, lo charlamos,. pero ellos ya tenían la decisión tomada. No sé por qué dejé de ser el técnico, como tampoco pregunté por qué me fueron a buscar”.

Además, Sebastián le reconoció a Alejandro Fantino que su reclamo por la no llegada de refuerzos en conferencia de prensa luego de la eliminación ante Corinthians por Copa Libertadores, no había sido el momento adecuado: "El equipo, a mí manera de ver, estaba teniendo buen funcionamiento, a nivel grupal estábamos muy bien, es duro quedar afuera de la Copa. Yo planteé todo, siempre, todo. Después fue una pregunta que yo respondí, en ningún momento sentí que iba a ofender ni siquiera a mis jugadores. Yo me hago cargo de las cosas, de la eliminación. Quizá estuvo fuera de término la respuesta, atemporal. Podía haber sido en otro momento. Pero que el tema estaba planteado antes, estaba planteado".

Y detalló cómo fue hacerse cargo del plantel en el momento que el equipo tenía un mal rendimiento en el torneo argentino tras la salida de Miguel Russo: "Nos tocó agarrar en un momento difícil de la institución, pudimos llegar a ganar la Copa Argentina y nos dio la posibilidad de jugar la Libertadores. Empezamos con irregularidad quizá, sí, pero siempre trabajando. A nivel futbolístico, pero también en lo grupal. Sumamos a un coach deportivo que nos ayudaba, que trabajaba en los objetivos y en lo que queríamos mejorar a nivel de grupo y de equipo. Estaban las psicólogas del club y el coach que nos ayudaban a complementar cosas que creíamos que nos hacía falta".

Su experiencia en el "Mundo Boca" y el futuro"

"Mi familia vive el Mundo Boca, ser DT de Boca no es fácil. Pero a mí me gustaba y lo disfruté mucho. Y ellos tenían su lado de sufrimiento, mi mujer, mis hijos, mis padres, hermanos. Todos vivieron esa etapa intensamente y la disfrutaron también, porque hemos tenido dos logros y han sabido disfrutar también", sostuvo Battaglia sobre su paso por el "Xeneize", donde obtuvo la Liga Profesional y la Copa Argentina.

Battaglia también confesó cómo seguirá su carrera a partir de ahora y qué le gustaría que suceda en su vida con Boca: "Mi carrera como DT recién empieza y la idea siempre es seguir trabajando como entrenador. A partir de ahora quiero seguir creciendo y buscando posibilidades. Analizaría proyectos, qué idea tiene el club, hacia dónde quiere ir. ¿Volver a Boca? Y, en un futuro. "Mi carrera recién está empezando y lo de Boca ya es etapa cerrada. Siempre la idea es tener otras posibilidades"