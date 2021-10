Tras el allanamiento a River, ahora le tocó a Vélez: evalúan clausurar el Monumental

Durante la mañana allanaron el club Vélez Sarsfield con el objetivo de buscar documentos que revelen lo que ocurrió el último sábado en el partido ante Independiente.

Después de lo que significó el allanamiento en River tras el superclásico, el martes le tocó el turno a Vélez. El presidente de ese club, Sergio Rapisarda, añadió que en Liniers "no se pasó del aforo" autorizado en el partido contra Independiente. Además, se evalúa la posibilidad de una clausura.

El estadio de Vélez fue -junto con el de River- uno de los escenarios allanados por orden judicial dispuesta por el Ministerio Público Fiscal de la CABA. Las autoridades de ambos clubes quedaron imputadas por la violación del artículo 205 del Código Penal, que establece penas por violar las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia; y por excederse en la cantidad de espectadores permitida en el regreso de la vuelta del público a las canchas.

"No nos pasamos del aforo permitido", aseguró Rapisarda en declaraciones a TyC Sports, al tiempo que reveló que durante la reunión mantenida ayer con autoridades del Ministerio de Salud y de Deportes "se hizo foco en ajustar detalles de la capacidad permitida". Además, el presidente aseguró que "no se llegó al límite" de los 16.000 permitidos, ya que el periodismo e invitados de la delegación visitante "no cuenta".

Rapisarda es también secretario de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y, al igual que su comisión directiva, quedó imputado en la causa. Lo mismo sucedió con Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, y los dirigentes por el marcado exceso del aforo en el Superclásico. "Quedó claro que no habrá sanciones y seguiremos trabajando desde los clubes para mejorar las medidas de seguridad, en la idea de que el aforo se irá ampliando paulatinamente en la medida en que se mantenga la actual situación de la baja de contagios", señaló Rapisarda.

Por otro lado, con respecto a una potencial clausura del estadio, "Se está analizando", seguún indicaron desde la fiscalía sobre una potencial clausura del estadio. "River tendrá 48 horas para dar la información que no se pudo juntar en el allanamiento del lunes. Si no lo hace, se evaluarán los pasos a seguir", agregaron desde el ámbito judicial"