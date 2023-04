Alfaro ninguneó a Tevez con una contundente respuesta a sus críticas contra él: "¿Qué pasó?"

Gustavo Alfaro ninguneó a Carlos Tevez y lanzó un fuerte comentario luego de que este último lo criticó por su etapa como técnico de Boca Juniors.

Gustavo Alfaro ninguneó a Carlos Tevez con una contundente respuesta luego de los dichos del ex jugador acerca de la etapa del DT dirigiendo a Boca Juniors. El entrenador que recientemente dejó su cargo en la Selección de Ecuador apuntó contra el "Apache", quien lo criticó fuertemente en ESPN. Además, "Lechuga" analizó el presente del "Xeneize" de cara a una nueva edición de la Copa Libertadores de América, torneo en el cual lo comandó en 2019.

"Cuando volví de China, el técnico me miraba de costado. No me ponía, no me daba confianza, quería que me vaya mal. No podía, iba luchando contra mi confianza", soltó "Carlitos" en una entrevista en el ciclo F12 del canal de Disney. Sus palabras tuvieron muchas repercusiones y la respuesta de Alfaro se dio recién unas semanas después.

"¿Qué pasó con Tevez? No tengo nada para decir, yo siempre deseé lo mejor para él en particular y para Boca", soltó Gustavo Alfaro como respuesta a la furiosa crítica de Carlos Tevez. En la temporada en la que el DT trabajó en Boca, el ex futbolista disputó un total de 34 partidos, marcó 14 goles y brindó 3 asistencias. Al margen de las palabras del "Apache", sí tuvo lugar en el equipo y también fue protagonista a lo largo del ciclo.

Con respecto a la actual Libertadores, certamen en el que el "Xeneize" llegó a semifinales y cayó ante River en 2019, el entrenador santafesino habló de lo que se le viene al equipo: "Tiene una fuerza y una dinámica que tremendo. Veo los distintos equipos que empiezan a jugarla y me parece que tranquilamente tiene, más allá de lo que puedan decidir, la posibilidad de soñar con la Libertadores porque tiene un muy buen plantel y van a encontrar una persona idónea para ponerse adelante de este desafío y van a pelear".

Cuándo debuta Boca Juniors por la Copa Libertadores

El "Xeneize" sabe que integrará el Grupo F del torneo continental. Por supuesto, la ilusión de todo el club en esta temporada es levantar por séptima vez el trofeo más importante a nivel sudamericano y no pierden las esperanzas. El próximo jueves 6 de abril desde las 21:00 en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela, los del "Negro" Ibarra irán por su primer escollo en el certamen cuando enfrenten al Monagas.

El sábado 11 de noviembre está previsto que se juegue la final de la Copa Libertadores en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, en un formato de partido único. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, hizo el anuncio en un tweet el 8 de marzo, indicando que las semifinales tendrán lugar del 26 de septiembre al 5 de octubre. Por supuesto, desde las autoridades del conjunto "Azul y Oro" sueñan con estar en el mencionado duelo decisivo y ganarlo.