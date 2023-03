Tevez se quiere colar en la Seleccion de Scaloni: "Si le sirve"

En el mejor momento de la Selección tras ganar el Mundial, Carlos Tevez expresó su deseo de ser parte del proyecto que lleva a cabo Lionel Scaloni.

A casi tres meses de la consagración en el Mundial de Qatar 2022 de la mano de Lionel Scaloni, Carlos Tevez expresó su deseo de meterse en el proyecto del entrenador de la Selección en un futuro no muy lejano. El ex jugador de Boca Juniors, que tuvo un paso casi fugaz por Rosario Central como DT y no fue la mejor experiencia, sueña con estar de nuevo en el conjunto nacional. Sin embargo, esas ganas de pertenecer no son sólo para la Mayor, sino también que apunta a las juveniles.

El "Apache" habló en vivo en ESPN F10 con Gustavo López y no sólo se refirió a la "Scaloneta", sino que fue por mucho más. Con varios palazos a Gustavo Alfaro, Guillermo Barros Schelotto, un picante comentario contra River Plate y un recuerdo innecesario de Diego Armando Maradona como entrenador, el ex atacante no se guardó nada. Claro que, uno de los puntos que más llamó la atención fue lo que dijo sobre la "Albiceleste".

El deseo de Tevez de "colarse" en la Selección de Scaloni

"La Selección, para un que jugó siempre es un sueño, sea la Sub 20 o la Sub 17. Si uno entra en ese proyecto va con un proyecto también. Diría que me dejen ir con un proyecto también como diciendo 'Yo trabajo de esta manera'. Si es compatible podemos llegar a hacerlo. Tengo una manera de enseñar y un modelo. Si eso sirve a la Sub 20, la cabeza es Scaloni y de ahí todo para abajo estamos alineados, es algo que a cualquiera le seduce. Es una manera de enseñar. Me apasiona estar en la cancha y enseñarle al jugador", soltó Tevez con respecto a la idea de ser técnico del Seleccionado.

A su vez, el ex hombre del "Xeneize" continuó por la línea de su pasión por entrenar a jugadores más jóvenes y destacó a un crack que tuvo en el "Canalla": "Tengo debilidad por (Gino) Infantino, juega muy bien. En los entrenamientos me daba cosas que decía 'Cómo juega este pibe'. Casi siempre conmigo jugaba y no rendía lo que me podía rendir. Uno trataba de buscarle la vuelta para que explotara y era lo que buscaba como DT porque es lo que el equipo necesitaba".

Los palazos de Tevez para Alfaro, Schelotto, River y Maradona

Además, Carlos Tevez aprovechó la ocasión para recordar algunos momentos de su carrera como futbolista y no perdonó a nadie. Con respecto a Gustavo Alfaro y Guillermo Barros Schelotto no tuvo filtro y comentó las malas experiencias que tuvo. Con el "Mellizo" vivió la Copa Libertadores del 2018, no ingresó en el duelo de vuelta ante el "Millonario" y se lo recriminó: "Hoy siento técnico no entiendo por qué me dejó afuera. Si tengo a Tevez en una final contra River lo pongo. Si le preguntás al hincha de River, siempre me tuvo miedo". Con esto último, también disparó contra el rival de toda la vida del elenco "Xeneize".

Por otro lado, el "Apache" opinó acerca del trabajo de Alfaro y lo que fue tenerlo como entrenador: "No me daba confianza, quería que me vaya mal. No podía, iba luchando contra mi confianza". Diego Armando Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre del 2020, también fue uno de los apuntados por el ex jugador: "En el Mundial de Sudáfrica estábamos ilusionados, teníamos tanto Diego y a Messi, pero sabíamos que cuando nos agarrara una selección armada éramos boleta. Maradona era arenga y empuje, pero no teníamos una identidad definida".