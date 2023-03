Un brujo pronosticó cómo le irá a Boca en la Copa Libertadores 2023: "Imposible"

Un brujo dio su pronóstico con respecto al futuro de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2023 y sorprendió a todos. El sorteo determinó que el "Xeneize" enfrentará a Colo Colo de Chile, Monagas de Venezuela y Deportivo Pereira de Colombia.

Un famoso brujo hincha de Boca Juniors pronosticó cómo le irá al "Xeneize" en la Copa Libertadores 2023. Hugo Ibarra ya conoce los rivales a los que se enfrentarán en el certamen continental y cuándo será el debut, por lo que todo dependerá de cómo le vaya al equipo en las distintas fases para alcanzar el objetivo de ganar la séptima. El mencionado tarotista se refirió a esto último y fue contundente con el futuro del plantel.

Se trata de Astrotarot Boca Jrs, quien en su cuenta de Twitter se identifica como @Bostero154 y habitualmente lanza sus predicciones sobre el elenco "Azul y Oro", como también lo hizo con la Selección durante el Mundial de Qatar 2022. Por supuesto, el especialista no dudó en revelar lo que vio antes del sorteo. Además, el astrólogo habló de la continuidad del entrenador en el cargo luego de varios malos resultados en la Liga Profesional.

El pronóstico del brujo de Boca Juniors sobre su futuro en la Copa Libertadores 2023

"Algo va a pasar, y no puedo ver qué es, pero veo a Boca ganando la séptima", escribió dos días antes del sorteo que determinó que el "Xeneize" enfrentará a Colo Col de Chile, Monagas de Venezuela y Deportivo Pereira de Colombia. Minutos más tarde, el brujo agregó: "Tuve muchos aciertos así como errores, muchos, pero si estoy seguro de algo, es que este año llega la séptima. Siii me la juego, Boca gana la Libertadores, aunque parezca imposible". Cabe destacar, que sobre el duelo entre Argentina y Francia en la Copa del Mundo aseguró que la "Albiceleste" se consagraría y finalmente sucedió.

Por otro lado, Astrotarot se refirió al presente de Hugo Ibarra y su futuro en la institución: "Ciclo Ibarra, complicado, final de ciclo inminente, 9 de espadas, 9 de bastos, son finales sin vuelta atrás, el mago al lado de la estrella, no consigue los trucos necesarios para mejorar el juego, el mundo no gira a su favor, se siente atado, inmovilizado, crisis emocional. La justicia me remite a que, a pesar de todo, la gente lo va a seguir respetando, pero como DT le queda poco tiempo. Veremos qué pasa".

Cuándo debuta Boca Juniors por la Copa Libertadores

El "Xeneize" sabe que integrará el Grupo F del torneo continental. Por supuesto, la ilusión de todo el club en esta temporada es levantar por séptima vez el trofeo más importante a nivel sudamericano y no pierden las esperanzas. El próximo jueves 6 de abril desde las 21:00 en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela, los del "Negro" Ibarra irán por su primer escollo en el certamen cuando enfrenten al Monagas.

El sábado 11 de noviembre está previsto que se juegue la final de la Copa Libertadores en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, en un formato de partido único. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, hizo el anuncio en un tweet el 8 de marzo, indicando que las semifinales tendrán lugar del 26 de septiembre al 5 de octubre. Por supuesto, desde las autoridades del conjunto "Azul y Oro" sueñan con estar en el mencionado duelo decisivo y ganarlo.