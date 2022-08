Alarma en River: una pieza clave para Gallardo se resintió de su lesión

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, no podrá contar con una de sus piezas más importantes durante los dos próximos partidos de la Liga Profesional por una lesión en el isquiotibial.

A falta de un día para recibir a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Monumental, al River de Marcelo Gallardo le llegó una mala noticia: por molestias en el isquiotibial, el chileno Paulo Díaz se hizo una resonancia magnética y el resultado arrojó que tiene un hematoma. Aunque no confirmaron que sea un desgarro, se perderá, además del partido de este fin de semana, el encuentro ante Tigre en condición de visitante.

Si bien para el partido ante los santiagueños Díaz estaba prácticamente descartado por no haber entrenado durante toda la semana, se esperaba que continuara con su evolución de la molestia que había sentido en la previa del choque ante Newell's, en el que el "Millonario" venció 4 a 1. Durante el entrenamiento del pasado viernes 19, el defensor central siguió sintiendo dolor y por eso decidieron que vaya a realizarse los chequeos médicos.

Más allá de que los resultados no demuestren una rotura del músculo, todavía tiene la zona con un hematoma y desde el cuerpo técnico no apurarán su regreso hasta que no se recupere al 100%. Además, el zaguero del seleccionado de Chile, cada vez que estuvo en buen estado de salud, fue la primera opción de Gallardo para ocupar la posición de central derecho y no quiere arriesgarlo.

La situación física de Díaz le da otro dolor de cabeza al entrenador de Núñez, ya que no es el único defensor que está con problemas físicos: David Martínez, central izquierdo del seleccionado paraguayo, todavía está recuperándose de su desgarro en el cuádriceps de la pierna izquierda y su fecha de vuelta a{un no está confirmada. Para ocupar dichos lugares, el DT tiene como opciones a Emanuel Mammana, de gran rendimiento, Javier Pinola (volverá a ser titular vs. Central Córdoba), Jonatan Maidana y Leandro González Pires, que últimamente no viene siendo considerado por el "Muñeco".

La mala racha de Paulo Díaz con las lesiones

El exdefensor de Colo Colo y San Lorenzo de Almagro tuvo una lesión reciente y estaba recuperando su nivel: luego de la victoria ante Barracas Central por la Copa Argentina sufrió una sinovitis de cadera que lo obligó a estar afuera ante Vélez Sarsfield, Gimnasia de La Plata y Aldosivi. Su regreso se dio, desde el banco de suplentes, en la derrota contra Sarmiento y, en la fecha siguiente, fue titular frente a Independiente pero horas antes de enfrentar a la "Lepra" tuvo molestias en su pierna en la que se confirmó el hematoma.