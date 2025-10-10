A puro color y amor, el fútbol argentino despidió a Miguel Ángel Russo

En un día de mucha tristeza, por la lamentable noticia del fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo, miles de hinchas, embanderados con sus respectivas camisetas, se acercaron a la Bombonera para despedirlo.

El velatorio se llevó a cabo en Brandsen 805 y tuvo lugar desde las 10:00 de la mañana hasta las 22:00, dejando además un espacio de dos horas en el día viernes, entre las 10:00 y las 12:00, para familiares cercanos que quieran despedirse. Siendo un referente en la historia de Boca, además de clubes como Rosario Central, Estudiantes, Vélez y Lanús, Russo falleció en la tarde-noche del día del miércoles ocho de octubre, tras sufrir una serie de internaciones.

Con el respeto que la figura se merece, y que siempre demostró, el DT fallecido generó la unión de miles de hinchas del fútbol argentino, que acudieron a la Bombonera para dejar su último adiós. La ceremonia fue llevada a cabo realizado durante 12 horas en el estadio de Boca y contó con un operativo ejemplar para evitar la toma de fotografías o videos dentro de la sala, con el objetivo de preservar la memoria del difunto y respetar a su familia lo más posible.

Entre quienes se acercaron a la despedida estuvo el presidente del club “Xeneize”, Juan Román Riquelme, quien fue campeón de la Copa Libertadores 2007 como jugador, con Russo como DT, y además lo contrató dos veces desde su vuelta al club en el rol dirigencial, en 2019 y 2025.

La despedida de un hombre tan querido como lo ha sido “Miguelo” generó una comunión de hinchas de todos los clubes del fútbol argentino, destacando camisetas de Rosario Central, Estudiantes, U de Chile, clubes donde dejó una gran huella, e incluso de River, en un momento de mucha tristeza, que no distingue de colores.

Tal es así que la dirigencia del “Millonario” envió una corona especial, cuyas flores eran de color azul y amarillo. La familia del difunto se encontraba presente, con su hijo Ignacio Russo, delantero de Tigre, luchando para contener las lágrimas, envuelto en un sentimiento de tristeza que se mezclaba con el orgullo.

Además, “Nacho” aseguró que viajará en el mediodía del viernes para jugar con su actual club, a las 18:30 y enfrentando a Newell’s, en un encuentro que será muy especial.