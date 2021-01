Marcelo Gallardo fue noticia durante el fin de semana cuando, caminando hacia el vestuario, abrazó a Robert Rojas por la espalda y, según pareció, lo retó por una acción del partido. Con el tiempo y ante la gran cantidad de cámaras, se dio a conocer el audio de aquel momento y se entendió a la perfección cuál era al crítica del DT. "Rompele el tobillo ahí, eh. ¡Una, una! ¡hacete más duro, carajo!", dijo claramente molesto en relación a la jugada del segundo gol que inicia Carlos Tevez.

En su llegada al Libertadores de América, para disputar el encuentro vs. Palmeiras por la ida de semifinales, el entrenador fue consultado en relación al tema y se mostró muy molesto por la situación. "Imagino que el que habla demasiado de eso, nunca en su vida tocó una pelota o ni la agarró con la mano. No es mi problema. El que entiende un poquito del juego, sabe bien a qué me refería. Después... Hay que esconder todos los micrófonos, el fútbol es cada vez menos privado", disparó.

A su vez y siguiendo por la misma línea, el DT de River se mostró muy enojado por el repetido análisis en relación al tema y a la situación tomada por las cámaras. "Todo lo que se habla, se sabe al otro día. Se hablan tantas pavadas y se analiza tan poco el juego que, si sirve para el show, que sirva para el show", dijo con claras molestias.

Más allá de sus quejas, Gallardo se mostró autocrítico de lo ocurrido en la Bombonera: "Creo que no fue el mejor partido nuestro, por como veníamos jugando, pero sí fuimos superiores en el juego. Nosotros venimos jugando de determinada manera hace un tiempo y seguimos confirmando esa idea. Podemos ganar, perder o empatar pero lo importante es lo que mostramos". Y agregó: "Sin haber hecho el gran partido que hubiésemos querido hacer, sentimos que fuimos superiores aunque el resultado no es el que hubiésemos querido".

Por último, con respecto al partido de Copa Libertadores, admitió: "Claramente nos debemos acomodar, después de un largo parate, estar en estas instancias definitivas en cuanto a lo deportivo... Si estamos acá es porque realmente hicimos méritos para estar. Tenemos que tratar de disfrutar el momento con la clara necesidad de querer llegar hasta la final, nuestro objetivo".

